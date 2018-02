Aus seiner Feder fließt das neue Krabat-Stück

Sich Gedanken über die Welt machen, Dingen auf den Grund zu gehen, vielleicht auch ein bisschen Theater spielen, sprachgewandt, informativ und unterhaltsam sein – falls sich Letzteres überhaupt trennen lässt: Lehrer, Schauspieler und Autoren haben so einiges gemeinsam. Michael Kuhn wäre fast Lehrer geworden. Er studierte Lehramt auf die Fächer Geschichte und Politik. Doch dann zog es ihn zum Theater. Der gebürtige Hoyerswerdaer hat nach eigenen Angaben rund 20 Stücke geschrieben, vornehmlich Komödien. Was ganz schön schwer sein dürfte, gerade weil die so leicht daherkommen. Vielleicht erinnert sich manch Theatergänger in der Region an die Märchenkomödie „Baba Jaga“, die als Gastspiel auch im Senftenberger Amphitheater gelaufen ist. Momentan ist der 39-Jährige mit einer ganz anderen Herausforderung konfrontiert: Aus seiner Feder fließt das neue Stück für die diesjährigen (längst ausverkauften) Krabatfestspiele im Juni und Juli in Schwarzkollm. Im Herbst kam die Festspielleitung auf Michael Kuhn zu, der seit 15 Jahren Bühnenstücke schreibt, hauptsächlich als „Haus- und Hofautor“ für das Boulevardtheater Dresden, wo er manchmal auch selbst auf der Bühne steht. Der Künstler, der mit seinen Eltern im Alter von zwei Jahren von Hoyerswerda nach Cottbus und später nach Dresden zog, sagte den Festspielproduzenten begeistert zu. „Ich freue mich, dass es geklappt hat“, sagt er. Im vergangenen Jahr hat er eine Aufführung der Krabatfestspiele vor Ort in Schwarzkollm gesehen und das Mühlengelände bewundert. Damals sinnierte er darüber, dass es doch schön wäre, selbst mal etwas dafür zu Papier zu bringen. Ja, wie das Leben manchmal spielt ...

Nun also Krabat. Die sorbische Sagenwelt ist dem Dresdener wohlvertraut. Er erinnert sich an seinen ersten Bühnenauftritt in der 1. Klasse: Er mimte den Uhu („der macht die Fensterläden zu ...“) im Vogelhochzeitszug: „Meine Kostüm-Ohren sahen eher nach Teufelchen aus.“ Natürlich war er als Kind auch mit Krabat in Berührung gekommen. Nun sind Michael Kuhns Stücke meistens lustig. Der Humor ist bei den Krabat-Geschichten in Schwarzkollm bisher auch nicht zu kurz gekommen. Das soll so bleiben. Michael Kuhn betont aber, dass er keine Komödie schreibt. „Es wird auch poetisch-lyrische Momente geben.“ Die Gedanken der bisherigen Autoren aus dem Produzententeam werden ebenfalls in den neuen Krabat-Zyklus einfließen, so Intendant Peter Siebecke. Michael Kuhn hat sich natürlich alle Teile der Festspielinszenierungen auf DVD angeschaut. Nicht, dass sich Ideen doppeln! Außerdem galt es, herauszufinden, was besonders gut beim Publikum ankommt und was weniger. Für Michael Kuhn sind die Größe der „Bühne“ – praktisch der ganze Mühlenhof – und die große Anzahl der (Laien-)Darsteller die besondere Herausforderung.

Eine Herausforderung ist es auch, inhaltlich für den neuen sechsjährigen Festspiel-Zyklus ein „Dach“ zu konstruieren, das über sechs Jahre die Inszenierungen trägt. Michael Kuhn möchte nun „Nebengeschichten“ erzählen, in der Sage unbeantwortete Fragen beleuchten. Sein Interesse gilt beispielsweise dem Schwarzen Müller. Woher kommt er? Warum ist er böse? „Die Vorgeschichte muss man praktisch erfinden, das macht den Reiz aus.“ Und behutsam dabei vorgehen, immerhin handelt es sich bei einer Sage um eine seit Jahrhunderten überlieferte Geschichte. Es soll also ein Stück werden, in dem es um das Treffen von Entscheidungen geht. Die Entscheidung für den kurzen Weg, der „böse“ ist, oder die Entscheidung für den längeren, aber „guten“ Weg. Ein bisschen philosophisch wird es also, trotzdem unterhaltsam, aber niemals flach, wie der Autor vorausschaut auf seine Fassung.

Anfang April muss er das Stück fertig haben; Mitte April beginnen in Dresden die Proben mit den Profi-Schauspielern. Apropos: Keine Frage, dass sich Michael Kuhn „seinen“ Krabat im Sommer bei den Festspielen anschauen wird. Offen ist noch, ob er vielleicht sogar selbst in eine Rolle schlüpft. Reizen würde es ihn sehr: „Wenn es passt, würde ich gern mitspielen.“ Er wird sicher bald erfahren, ob es klappt.

