Aus Schwimm- wird Athletikhalle Der Ausbau des Gebäudes im Heiligen Grund soll Mitte 2018 beendet sein. Erste Bauleistungen werden jetzt vergeben.

Die ehemalige Schwimmhalle im Sportkomplex Heiliger Grund wird sich möglichst bis zum Sommer nächsten Jahres in eine moderne Mehrzweckhalle verwandeln. In den Umbau investiert die Stadt Meißen circa eine Million Euro. Den Rest der Kosten – 600 000 Euro – fördert die Sächsische Aufbaubank (SAB) über ihr Sportförderprogramm. Für die Planungen für das ambitionierte Projekt standen in 2016 bereits 62 000 Euro zur Verfügung. Nun folgen die Bauleistungen. Die ersten sollen im kommenden Bauausschuss beschlossen werden.

Das betrifft zum einen die Vergabe des Baus der Lüftungsinstallationen, zum anderen die der Elektroinstallationen. Ist die Halle fertig, werden bis zu 400 Zuschauer darin Platz haben. Davon könnten besonders die Meißner Gewichtheber profitieren, deren Wettkämpfe überregional wahrgenommen werden. Allerdings hatte es seitens des Athletikclubs einige Bedenken hinsichtlich des verfügbaren Platzes gegeben. Die Gewichtheber werden in der unteren von zwei Ebenen unterkommen, die anstatt dem alten Schwimmbecken entstehen sollen. (SZ/mhe)

