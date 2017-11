Aus Sachsen in die weite Welt In 110 Staaten exportieren sächsische Firmen regelmäßig Dienstleistungen und Waren. Einige Güter sind speziell, und die Empfängerregionen auch – eine Auswahl.

© Grafik/Romy Thiele

Von den 20,6 Milliarden Euro, die sächsische Firmen im ersten Halbjahr 2017 im Ausland umgesetzt haben, kamen rund 2,8 Milliarden aus China. Das Reich der Mitte ist der wichtigste Exportpartner des Freistaates, gefolgt von den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Polen. Auf Platz sechs landet die Tschechische Republik.



Die größten Zuwächse gab es bei Ausfuhren nach Kanada (plus 30 Prozent), Großbritannien und Spanien (jeweils plus 29 Prozent). Der Handel mit der Russischen Förderation ist dagegen nach dem Embargo spürbar zurückgegangen, vor allem zum Ärger vieler Maschinenbauer und Nahrungsmittellieferanten. Einst neuntwichtigster Handelspartner, landet die Region jetzt nur auf Platz 17. Einen Überblick finden Sie in unserer Bildergalerie.

Das sind die Top Ten zurück 1 von 10 weiter Platz 10: Schweiz Platz 9: Belgien Platz 8: Spanien Platz 7: Italien Platz 6: Tschechien Platz 5: Polen Platz 4: Frankreich Platz 3: Großbritannien Platz 2: USA Platz 1: China

Das sind die Last Five zurück 1 von 5 weiter Platz 5: Guinea Platz 4: Costa Rica Platz 3: Mongolei Platz 2: Mauretanien Platz 1: Uruguay

