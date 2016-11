Aus Pferdestall wird Hundezwinger Im Tierheim am Wiesengrund wird umgebaut. Für die Nutzung der sanierten Boxen gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Arnd Damm von der Ostrauer Baugesellschaft reinigt den Boden im Pferdestall des Tierheims am Wiesengrund, bevor dieser saniert wird. Es ist der erste Schritt zur Umgestaltung der Boxen in Hundezwinger. © Dietmar Thomas

Die Windhunde tragen einen Mantel. Für sie ist es jetzt schon etwas zu kühl. Der Bobtail im Nachbarauslauf merkt mit seinem dicken Fell nichts von den gesunkenen Temperaturen. Aber für beide und all die anderen Hunde im Tierheim Ostrau wird am Wiesengrund zurzeit umgebaut. Aus dem Pferdestall wird ein Hundezwinger.

Im Moment saniert Arnd Damm von der Ostrauer Baugesellschaft den Boden in der Halle, den er unter anderem mit Kunstharz beschichtet. Erst vor vier Jahren hat der Boden einen Industriebelag erhalten. Für die Realisierung weiterer Vorhaben sei dabei aber gespart worden. „Das sollte man nicht“, meint Tierheimchefin Marlies Przybilla. Denn schon bald seien Risse entstanden, die sich immer weiter ausgebreitet haben. Nicht nur sie werden jetzt beseitigt.

Aus den sieben Pferdeboxen werden die Türen ausgebaut. An ihre Stelle kommen Gitter, in die Türen eingearbeitet sind. So besteht eine freiere Sicht – für Mensch und Tier. Die einzelnen Abteile werden mit einer Liegewanne und einer Decke ausgestattet und der Boden mit Hobelspänen abgedeckt. Eine Hündin mit Welpen wird in einem speziellen Mutter-Kind-Zwinger untergebracht, wie Marlies Przybilla sagt. Für die Hundefamilie steht eine Box bereit, in die Tierpfleger auch von oben hineinschauen können. Auch für die Doggen gibt’s eine riesige Hütte. „In der können sich die dünnhäutigen Tiere mit ihrer eigenen Körperwärme selbst aufwärmen“, erklärt die Tierheimchefin.

Insgesamt 35 Hunde leben derzeit im Tierheim am Wiesengrund. Darunter sind sechs Welpen. „Die haben wir einem anderen Tierheim abgenommen. Das ist total überfüllt“, so Marlies Przybilla. All die Hunde brauchen nachts einen Schlafplatz. Der soll in einem Gebäude und nicht in den Hütten im Freigelände sein. Zum einen, damit die Anwohner nicht durch das Gebell belästigt werden. Und zum anderen „soll nachts jeder in sein Bett gehen können“, meint die Tierheimchefin schmunzelnd. Bei sehr schlechtem Wetter, für schnell frierende oder Stubenhunde, die in Pension gegeben werden, sollen die neuen Zwinger auch tagsüber genutzt werden.

Trotz der Umgestaltung bleiben die Tränken in den Boxen hängen. Das Tierheim hält sich damit eine weitere Nutzung offen. Ab und zu komme es vor, dass auch größere Tiere aus schlechter Haltung, wegen der Krankheit des Besitzers oder anderer Umstände untergebracht werden müssen, erklärt Tierpfleger Lothar Dietrich. Dann muss nur die alte Tür wieder eingehangen werden. In den vergangenen Jahren seien die Ställe schon Unterkunft für Kühe, Schafe, Schweine, Ziegen und Enten gewesen, ergänzt Marlies Przybilla. Sogar Rehe und Schwäne seien schon gebracht worden. „Aber ein Tierheim ist keine Wildtierstation“, so die Leiterin. Deshalb werden solche Tiere schnellstmöglich an den zuständigen Revierförster übergeben.

Das Ostrauer Tierheim ist für fast jedes Tier offen. „Aber Igel nehmen wir nicht auf“, erklärt Marlies Przybilla. Sie berate Leute gern, die einen Igel gefunden haben, der tatsächlich Hilfe braucht. Aber all zu oft würden die Tiere ohne Not aus ihrer natürlichen Umgebung genommen.

