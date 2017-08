Aus Paris in die St. Marien-Kirche Das Forstfest-Konzert findet am Mittwoch in der Kamenzer Hauptkirche statt. Diesmal sind Orgel und Horn im Duett zu hören. Es wird eingeladen.

Zum dritten Mal in Kamenz zu Gast: Martina Ziegert (Orgel) und Eric Wallerand (Horn) aus Paris. © PR

Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Kamenz lädt wieder ganz herzlich zum diesjährigen Forstfest-Konzert am Mittwoch, dem 23. August, um 19.30 Uhr in die Hauptkirche St. Marien ein. Zum dritten Mal in Kamenz zu Gast ist das Musikerehepaar Martina Ziegert (Orgel) und Eric Wallerand (Horn) aus Paris.

Martina Ziegert wurde in Görlitz geboren und ist gefragte Konzertorganistin in Frankreich und Deutschland. Eric Wallerand wurde im französischen Brest geboren. Neben seiner beruflichen Tätigkeit im Labor für Umweltschutz der Pariser Flughäfen wirkt er bei zahlreichen Orchester- und Kammerkonzerten in Paris und Frankreich mit. Seit drei Jahren musiziert er zusammen mit Martina Ziegert als Duo Wallerand. Im Konzert am 23. August bringen sie Werke von Goiachino Rossini, William Mathias, Günther Marks, Jean-Louis Florentz, Alexandre Guilmant, Gabriel Faure und Gustav Holst („Die Planeten“) zu Gehör. Eintrittskarten sind zu acht Euro (ermäßigt fünf Euro) an der Abendkasse erhältlich. Für Schüler bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. Die Kirchgemeinde freut sich auf eine möglichst große Resonanz. (szo)

