Aus Liebe zur Heimat Der Bautzener Verleger Frank Stübner ist tot. Die Bücher, gute Geschichten und das Theater waren seine Leidenschaften.

Der Bautzener Verleger Frank Stübner ist gestorben. © Uwe Soeder

Ihm genügte ein Blick über seinen überfüllten Schreibtisch. Manuskripte, Bücher, Mappen und ein paar lose Zettel stapelten sich dort. „Warte, gleich habe ich gefunden, was ich suche“, sagte Frank Stübner in solchen Augenblicken und zog mit großer Sicherheit das richtige Papier aus dem Durcheinander. Unzählige Buchideen sind so durch seine Hände gegangen. Sein Herz schlug immer für gute Geschichten, kunstvolle Illustrationen und starke Fotos. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist Frank Stübner mit 62 Jahren gestorben.

In Bautzen traf man ihn meist am Morgen an, wenn er zu Fuß auf dem Weg in seinen Verlag war. Die frühen Stunden liebte er besonders. Um sieben Uhr schwieg noch das Telefon und der Literaturliebhaber konnte sich in seine Zukunftsprojekte vertiefen. Die Welt der Bücher entdeckte er schon in seiner Kindheit in Baruth. Unter der Decke mit der Taschenlampe las er, bis ihn die Mutter erwischte. Die Leidenschaft machte er zum Beruf. Er studierte Germanistik in Leipzig und promovierte über das Werk Jurij Brezans (1916-2006). Selbstverständlich kam er in seine geliebte Lausitzer Heimat zurück. Zu tief steckten seine Wurzeln in der sorbischen Erde.

Erste Arbeit fand Stübner beim Domowina-Verlag. Erst kümmerte er sich um Sach- und Kinderbücher, nach der Wende landeten Heimatgeschichte und Regionalliteratur auf seinem Schreibtisch. Als sich der Verlag von dieser Sparte trennt, entschließt er sich, selbst Bücher zu machen. Am 1. April 1992 gründete er den Lusatia Verlag. Eigentlich wollte er das Jubiläum wenigstens feiern. Schließlich sind in 25 Jahren mehr als 200 Bücher, Broschüren und Kalender entstanden. Dauerbrenner war das „Oberlausitzer Hausbuch“. Knapp 400 Autoren haben für diesen Almanach geschrieben. Seine Bestseller waren die Bücher der Taubenheimer Autorin Annelies Schulz. Besonders hing sein Herz an der Novelle „Der alte Mann und das enge Weite“ von Jurij Brezan. Es war die letzte Erzählung des sorbisch-deutschen Schriftstellers. Aktuell freute sich der Verleger auf den ersten Bautzen-Krimi. Das Manuskript lag gerade auf dem überfüllten Schreibtisch.

Frank Stübner liebte nicht nur gute Literatur. Eng war er mit dem Bautzener Theater verbunden. Zwischen 1998 und 2014 schlüpfte er beim Theatersommer in kleine Rollen, in den Pausen unterhielt er das Publikum als „einziger promovierter Programmheft-Verkäufer“ Deutschlands. Mit 60 Jahren verabschiedete er sich von der Bühne, um im Sommer auch mal Konzerte besuchen zu können. Seine geliebte Band – die „17 Hippies“ – wird in diesem Jahr ohne einen ihrer größten Fans im Amphitheater Senftenberg spielen müssen.

Frank Stübner wird fehlen in der Oberlausitzer Kulturlandschaft. Oft meldete er sich kritisch zu Wort. Als Fraktionsmitglied der Linken im Bautzener Kreistag kämpfte er für die Theater und die Rechte der Sorben. Im Börsenverein war er Stimme der kleinen Verlage. Leidenschaftlich wetterte er gegen den Onlinebuchhandel und machte sich für die Buchhändler stark. Am liebsten schnürte er selbst die Buchpakete und lieferte sie an die Geschäfte aus.

zur Startseite