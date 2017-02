Aus Liebe zum Handwerk und zur Kunst Am Sonntag erweckt das Kloster für ein paar Stunden zum Leben. Handwerker zeigen ihre Arbeiten. Der Restaurator führt Neugierige.

Schmuckgestalterin Heike Köhler aus der Nähe von Borna gehört am Sonntag zu den Mitwirkenden des Kunst- und Handwerkermarktes im Kloster Buch. Von 10 bis 16 Uhr zeigt die Branche ihre Vielseitigkeit und Kreativität. © privat

Da kommt nichts vom Fließband. Das garantieren alle Kunst- und Handwerker, die am Sonntag beim gleichnamigen Markt dabei sind. Handgemacht – das hat Heike Köhler sogar in ihrem Firmennamen stehen. Sie setzt ihre kreativen Ideen in zwei Werkstätten in Neukirchen bei Borna um. In einer stellt sie kleine Kunstwerke aus Emaille her, in der anderen bearbeitet sie Holz zu verschiedenen nützlichen und dekorativen Dingen. Dazu gehören Haarspangen ebenso wie Knöpfe. Auch ihr Mann Detlef ist inzwischen in die Manufaktur eingebunden. Zusammen sind die Köhlers dann an den Wochenenden unterwegs, um ihre handgemachten Arbeiten an den Mann und die Frau zu bringen.

Auch beim Kunst- und Handwerkermarkt am Sonntag im Kloster Buch sind Heike und Detlef Köhler dabei. „Wir haben uns schon mal an solch einem Markt im Kloster beteiligt, waren aber auch bereits bei einem Bauernmarkt präsent“, erzählt die 57-Jährige. Die Klosteranlage gefällt ihr wirklich gut – und den Besuchern offenbar das, was die beiden Neukirchener fertigen. Daher stand ihre Adresse auch auf der Liste von Marktleiterin Gudrun Müller. Sie schreibt jedes Jahr in Vorbereitung der ersten Veranstaltung im Kloster um die 50 Kunst-Handwerker an. Ungefähr die Hälfte folgt ihrer Einladung. So wird es auch am Sonntag eine bunte Mischung der Gewerke geben. Vorrangig bauen die Mitwirkenden im ehemaligen Kuhstall auf. Wenn es das Wetter zulässt, kann aber auch das Freigelände einbezogen werden. Darüber hinaus gibt es möglicherweise noch Aktionen in den Werkstätten des Klosters.

Am Stand selbst arbeiten, das wird Heike Köhler diesmal nicht. Sie hofft dennoch, dass die Besucher sehen, wie viel Herzblut in jedem noch so kleinen Kunstwerk steckt. Seit 2000 arbeitet Heike Köhler in ihren eigenen Werkstätten. „Immer noch mit ganz viele Liebe und Freude“, schwärmt sie beinahe. „Ich denke, sonst hielten wir das nicht durch.“

Von Hause aus ist Heike Köhler gelernte Mechanikerin. Später hat sie als Köchin gearbeitet. Die Schmuckgestaltung war schon zu dieser Zeit ihr Hobby. „Anfangs habe ich alles an Freunde und Bekannte verschenkt.“ Irgendwann später habe sie dann mit dem Verkauf angefangen. Der Kontakt zu den Menschen gefalle ihr genauso wie die Arbeit in den Werkstätten. Ab April sind die Köhlers jedes Wochenende in einer anderen Stadt unterwegs, auf einem anderen Markt präsent. Dort bieten sie an, was sie zuvor über die Woche angefertigt haben.

Der Kunst- und Handwerkermarkt öffnet am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Um 13 Uhr gestaltet Restaurator Thomas Schmidt als Mitglied des Fördervereins eine Sonderführung. Dabei verrät er, welche neuen Erkenntnisse die Bauforschung und die Restaurationsarbeiten zutage gebracht haben. Aus Anlass des Marktes öffnet am Sonntag die Klostergastronomie mit einer kleinen Tageskarte.

Wer sich für das erste Konzert 2017 im Kloster Buch bereits Karten sichern möchte, kann das am Sonntag vor Ort tun. Am 2. April musiziert im Kuhstall das Ärzteorchester Leipzig – und zwar zugunsten des Klosters. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Hinweis: Auf dem aufgeweichten Klostergelände darf am Sonntag nicht geparkt werden. Die Besucher möchten andere Parkmöglichkeiten im Ort nutzen.

