Aus Kuala Lumpur in die Oberlausitz Ji Chen Khoo lernt als Austauschschülerin in Seifhennersdorf. Für die Chinesin aus Malaysia ist nicht nur das Wetter hier ungewohnt.

Austauschschülerin Ji Cheng Khoo malt gerne. Ihre selbst gestalteten Kalligraphien schmücken auch das Haus ihrer Gastfamilie in Neugersdorf. Die 17-jährige treibt aber auch gerne Sport, zum Beispiel mit ihrer Gastschwester Alina. © Thomas Eichler

Neugersdorf. Den Flur der Familie Bayer in Neugersdorf schmücken seit neuestem wunderschöne Kalligraphien. Zu Papier gebracht hat diese gemalten chinesischen Buchstaben Ji Cheng Khoo. Die Austauschschülerin aus Klang, einer Großstadt in der Nähe der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur, lebt seit März in der Oberlausitz. Sie will hier Land und Leute kennenlernen und die deutsche Sprache üben.

Ihr Vater habe sie für Deutschland begeistert, erzählt sie. Er sei oft beruflich hier und schickte dann Fotos von der tollen Landschaft. Das hat sie neugierig gemacht. Sie bewarb sich bei dem Verein AFS interkulturelle Begegnungen um einen Schüleraustauschplatz und kam so nach Neugersdorf. Nun geht sie gemeinsam mit ihrer Gastschwester Alina in Seifhennersdorf aufs Oberlandgymnasium.

Das ist für die 17-Jährige eine spannende Erfahrung, denn in Malaysia wird vieles ganz anders gehandhabt. Zum Beispiel haben die Kinder an ihrer Schule Schuluniformen. Noch ungewohnter ist für Ji Cheng die Tatsache, dass ihre Klasse nach jeder Stunde den Raum wechselt. In Malaysia bleiben die Schüler die gesamte Unterrichtszeit in ein und demselben Zimmer und die Lehrer kommen jeweils zu ihnen. Es gibt strenge Schulregeln, deren Einhaltung von speziellen Disziplinlehrern kontrolliert werden. Sie achten zum Beispiel darauf, dass kein Mädchen zu lange Fingernägel und Ponys oder zu kurze Röcke hat. Verstößt jemand gegen die Regeln, gibt es einen sogenannten Recall, was in etwa einem Tadel entspricht. Im Unterschied zu Deutschland werden aber nicht unbedingt die Eltern informiert. Die Schüler bekommen so die Chance, sich aus eigenem Antrieb zu ändern.

Es gibt aber auch eine Gemeinsamkeit zwischen deutschem und malaysischem Schulsystem: In der Grundschule haben alle Kinder den gleichen Unterricht, bei dem sie im Wesentlichen die gleichen Fächer wie in Deutschland haben. Nur die Sprachen sind anders. In der Oberstufe müssen sich die Schüler zwischen einer naturwissenschaftlichen und einer Buchhaltungsrichtung entscheiden. Während man bei den Naturwissenschaften nach ein paar Monaten noch einmal wechseln kann, ist man bei der anderen Richtung festgelegt. Weil sie nicht so gut in Mathe war, hat Ji Cheng letztere Variante gewählt. Heute bereut sie das ein wenig, denn sie will später auf einem Flughafen arbeiten. Dafür braucht sie allerdings naturwissenschaftliche Fächer. Ob und wie sie die nachholen kann, weiß sie noch nicht.

Ji Cheng ist Chinesin, neben Malaien und Indern eine der drei großen Bevölkerungsgruppen in Malaysia. Sie spricht wie in dem Land allgemein üblich Malayisch und Englisch und selbstverständlich Chinesisch. Jetzt lernt sie als vierte Sprache Deutsch und das klappt immer besser. Dabei ist sie sehr fleißig, denn am liebsten will sie in Deutschland auch studieren. Vor allem, weil ein Studium hier im Gegensatz zu ihrem Heimatland kostenlos ist.

Doch sie lernt natürlich nicht nur den ganzen Tag. Die junge Malaysierin macht bei allen Unternehmungen der Familie Bayer mit und unternimmt viel mit Gastschwester Alina. Die beiden verstehen sich gut und gehen zum Beispiel gemeinsam an den Olbersdorfer See oder zum Sport. Kurz nach Ji Chengs Ankunft war sie mit beim Skifahren. Das war ihr erster Kontakt mit Schnee. Auch Bäume ohne Blätter kannte sie aus ihrer Heimat nicht, denn in ihren Heimatland herrschen das ganze Jahr gleichmäßige 28 bis 35 Grad. Bei Ji Cheng zu Hause wachsen im Garten Wassermelonen, bei den Bayers ist es ein Apfelbaum.

Überhaupt war das Essen eine echte Umstellung. In Malaysia gibt es zu allen Mahlzeiten, also auch zum Frühstück, Reis oder manchmal Nudeln. Um ihren Klassenkameraden einmal zu zeigen, wie man bei ihnen zu Hause isst, hat sie eine Party gegeben und für alle mit Soßen und Gewürzen gekocht, die ihre Mutter extra nach Deutschland geschickt hat. Das war lecker, sagt Gastschwester Alina, auch wenn sich mancher erst mit den Stäbchen als Ess-Besteck anfreunden musste. Sie freut sich über ihren ungewöhnlichen Gast und ebenso schon auf Ji Chengs 18. Geburtstag, den sie im Juli gemeinsam feiern werden.

