Aus Kornhaus wird Bauhof Die Stadt hat das Areal am Bahnhof gekauft. Zuerst soll der Winterdienst umziehen. Es wird aber keiner rausgeschmissen.

Dohna. Das Kornhaus am Bahnhof gehört seit 81 Jahren zu Dohna, nun schließt es und bleibt doch. Die Raiffeisengenossenschaft hat das Objekt an die Stadt Dohna verkauft, die es künftig als Bauhof nutzen will. Die Übergabe erfolgt zum 30. Juni, informierte Bürgermeister Ralf Müller (CDU) jetzt auf Nachfrage im Stadtrat.

Derzeit gebe es noch einen Mieter sowie fünf gewerbliche Nutzer auf dem Areal. „Wir werden die Verträge sachte beenden und niemanden rausschmeißen“, sagt Müller. Die Stadt will jedoch schon im September mit dem Umzug beginnen. Der nächste Winterdienst soll bereits vom Kornhaus aus gefahren und organisiert werden. Die nächsten Schritte werden dann im Zusammenhang mit dem Haushalt für 2018 geplant. Das Steinhaus des Kornhaus-Komplexes soll dabei auf jeden Fall erhalten bleiben, die anderen Gebäude werden abgerissen. Insgesamt will die Stadt mit dem Kauf bis 2020 rund 2,5 Millionen Euro für den neuen Standort ausgeben. Im Kornhaus wird der bisher an drei Stellen stationierte Bauhof konzentriert, was die Arbeit und Koordination erleichtert. Das Konzept soll im Stadtrat vorgestellt werden.

Die Raiffeisengenossenschaft Kornhaus verkauft bisher Futtermittel, Brennstoffe und betreibt einen Bauernladen. Der wird im Juli/August Ausverkauf machen. Ob bis Oktober wie zunächst angekündigt, werde sich zeigen. Der Laden „Haus, Hof und Garten“ war 1985 eröffnet worden. Die Raiffeisengenossenschaft „Kornhaus Dohna“ hat 1993 die Verkaufsstelle und den Baustoffhandel der ehemaligen BHG übernommen.

Gunter Felbrich ist seit 2004 im Kornhaus und übernahm 2011 die Leitung. Da er niemanden fand, der nach der Rente seine Nachfolge übernimmt, entschied er sich zum Verkauf. Ein schwerer Schritt, sagt er. Für die Stadt ist der Kauf die Chance, das Bauhof-Problem zu lösen.

