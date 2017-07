Aus kleinem Fest wird ein großes Das Straßenfest am Kreuzfelsen gibt es zum elften Mal. Mit dabei sind die Zschopau-Prinzessinnen vom Familien- und Kulturverein.

Beim Straßenfest am Waldheim Kreuzfelsen dürfen die Clowns nicht fehlen. Diesmal waren es Andi und Hugo, die zu Spielen wie Büchsenwerfen einluden. © André Braun

Vor Jahren warfen die Anwohner, die am Kreuzfelsen in Waldheim wohnten, Geld in einen gemeinsamen Topf. Mit dem veranstalteten sie auf dem Parkplatz am Kreuzfelsen ein kleines Straßenfest. Das Fest sollte für die gesamte Familie sein. Die Idee dahinter war, dass sie sich bei der Veranstaltung besser kennenlernen wollten. Aus dem kleinen Fest wurde später ein großes mit Programm.

„Jedes Jahr gibt es beim Fest ein neues Programm“, sagt Michael Rönisch. Er ist der Vorsitzende des Familien- und Kulturvereins Am Kreuzfelsen. Schon im Januar planen die Vereinsmitglieder den Tag im Sommer. Ab Februar proben sie. In der diesjährigen Veranstaltung tritt am Abend das Männerballett vom Verein „Die Zschopau-Prinzessinnen“ auf, und es gibt neben Musik und Tanz auch ein Spaßspiel von Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Sogar für die Musik sorgt der Verein selbst.

An die Kinder wird ebenfalls gedacht. Am Nachmittag gibt es für sie ein buntes Programm. Sie können sich beim Kinderschminken anmalen lassen. Zwei Hüpfburgen laden zum Toben ein. Zwei Clowns spielen mit den Kleinen. An einer Bastelstraße können die Mädchen und Jungen unter anderem mit Stefanie Schischke vom Verein einen Lampion basteln. Den dürfen sie zu Halloween zum Kreuzfelsen mitbringen. Auch die Halloweenveranstaltung wird vom Familien- und Kulturverein organisiert. „32 Mitglieder hat der, davon neun Kinder“, sagt Rönisch. „Das Jüngste ist erst vier Jahre alt.“ Bei den Festen werden die Vereinsmitglieder von der Stadtverwaltung Waldheim, dem Bauhof und verschiedenen Sponsoren unterstützt.

Mindestens zum dritten Mal beim Straßenfest dabei sind Reinhard und Heidi Müller aus Waldheim. „Uns gefällt das Ambiente hier“, sagt Heidi Müller. „Die Veranstalter geben sich sehr viel Mühe.“ Uwe und Marion Reimer aus Hartha erleben schon das fünfte Straßenfest. Sie mögen das gemeinsame Kaffeetrinken. Auch dass für die Kinder viel geboten wird, finden sie gut und ebenso die Musik. Sandra Müller aus Waldheim ist zum ersten Mal beim Straßenfest. Von der Veranstaltung hat sie durch ein Plakat erfahren. „Ich wollte schauen, wie es ist“, sagt sie. Sie findet, dass es etwas für Kinder ist. Ebenfalls zum ersten Mal auf dem Straßenfest ist Daniel Meyer aus Hartha. „Meine Freundin erzählte mir von der Veranstaltung“, sagt er. Das Fest macht auf ihn einen guten Eindruck. Auch das Programm findet er gut.

