Aus Kirschau in die Charts Mit „Die immer lacht“ hat Stereoact einen Hit gelandet. Beim jüngsten Song des Duos mischt ein Oberlausitzer mit.

Seit sechs Jahren ist Marcus Günther als Produzent für verschiedene Künstler tätig. Musik ist aber schon viel länger seine Leidenschaft. © Jens Kaczmarek

Entspannt lächelnd lehnt sich Marcus Günther in seinem dick gepolsterten Arbeitssessel zurück. Geschafft! Seit Freitag ist sein neuestes Werk öffentlich zu hören – ein Remix des aktuellen Titels „Bis ans Ende dieser Welt“ von Stereoact. Produziert hat der DJ ihn in seinem Studio. Es befindet sich seit drei Jahren in Kirschau, wo der in Löbau geborene und in Cunewalde aufgewachsene Mann auch wohnt. In Räumen in der ehemaligen Friese-Textilfabrik hat Marcus Günther, der musikalisch unter dem Namen Halbsteiv unterwegs ist, seine Technik stehen. Dort „bastelte“ er in den vergangenen Wochen an der neuen Version des Stereoact-Titels. Das aus Sachsen stammende DJ- und Produzenten-Duo, das durch den Hit „Die immer lacht“ bekannt wurde, lernte Marcus Günther auf einer Party. „Wir haben schnell festgestellt, dass sich unser Musikgeschmack sehr ähnelt und nachdem wir eine Zeit lang regelmäßig in Kontakt waren, baten sie mich kürzlich um einen Remix ihrer neuen Single“, erzählt der 35-Jährige. Für den Kirschauer sind solche Aufgaben Alltag.

Seit sechs Jahren arbeitet er als Produzent für sich und andere Künstler. Dabei erstellt er oft neue Versionen vorhandener Titel. Einerseits von älteren Songs, „um sie für die heutige Zeit aufzupeppen“, wie er erklärt. Andererseits von aktuellen Liedern, um sie in eine gut tanzbare Fassung zu bringen, die in Clubs und Discos laufen kann, wie es beim neuesten Werk der Fall ist.

Demnächst in Neukirch

Mittlerweile kann der gelernte Ausbau-Facharbeiter, der sich das Wissen und Können rund um die Musik autodidaktisch angeeignet hat, vom DJ- und Produzentendasein leben. „Mit 16 Jahren habe ich das erste Mal am Pult gestanden und gleich gemerkt, dass mir das zusagt“, erinnert er sich. Bis heute sorgt er so für Unterhaltung, hat unter anderem schon beim Festival „Sonne, Mond und Sterne“ an der Bleiloch-Talsperre in Thüringen – einem der größten Open-Air-Festivals der elektronischen Tanzmusik in Europa – und in diversen Clubs aufgelegt. Demnächst ist er zum Beispiel am 28. Juli beim „Sonnentanz unterm Valtenberg“ in Neukirch zu erleben. „Dabei treten alle Künstler kostenlos auf. Die Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet“, erklärt DJ Halbsteiv. An diesem Abend wird er sicherlich auch den Remix „Bis ans Ende dieser Welt“ spielen, der am Freitag veröffentlicht wurde.

