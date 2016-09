Aus Kindergarten werden Reihenhäuser Rund 1,5 Millionen Euro will eine Investorin aus Bayern in das Haus stecken. Es ist nicht ihr erstes Projekt in dem Ort.

Sollte schon mal abgerissen werden: Der alte Kindergarten in Niederjahna wird schon lange nicht mehr genutzt. Doch jetzt sollen aus dem alten Gebäude neue Reihenhäuser entstehen.

Wo einst Kinder tobten, sollen bald Familien einziehen.

Bald werden auch hier die Handwerker anrücken.

Viele Jahre hat der alte Kindergarten in Niederjahna leer gestanden, zeitweise drohte sogar der Abriss des Gebäudes. Ein Verkauf war zuvor an den komplizierten Eigentumsverhältnissen gescheitert. So gehört das Gebäude der Gemeinde, das Land war teilweise in Privatbesitz, es gab Besitzer im Ausland und eine Erbengemeinschaft. Um den Schandfleck zu beseitigen, beantragte die Gemeinde 38 000 Euro Fördermittel aus einem Förderprogramm zur Brachflächenrevitalisierung. Doch abgerissen wurde nicht. „Bedingung für das Fördergeld war damals, dass die Gemeinde das Grundstück nicht verkauft. Doch genau das hatten wir vor, weil wir keine Verwendung für das Land hatten“, so Bürgermeister Uwe Klingor (CDU). Also blieb das Gebäude stehen und verfiel weiter. Doch jetzt ist Rettung in Sicht.

Einzug schon im nächsten Jahr

Eine Investorin aus Bayern hat das Grundstück erworben und will den alten Kindergarten zu neuem Leben erwecken. Nicht als Kindereinrichtung, sondern zu Wohnzwecken. Das Haus soll umgebaut werden zu insgesamt sieben Reihenhäusern. Drei Häuser werden jeweils eine Breite von sechs Metern haben, das siebente in der Mitte wird größer. „Unsere Pläne gibt es schon lange. Doch der Baubeginn hat sich wegen der Eigentumsverhältnisse über fünf Jahre hingezogen“, sagt Investorin Rosemarie Faschian-Schmidt aus Wasserburg am Inn.

Zunächst wird das Dach abgerissen, im Januar oder Februar soll Baubeginn sein. Schon Ende nächsten Jahres könnten die Reihenhäuser bezogen werden. Insgesamt 1,5 Millionen Euro sollen investiert werden. Gebaut werden Häuser mit gehobenem Standard. Dazu gehören viel Naturstein, Holzfußböden und Schiebetüren. Zu jedem Reihenhaus entsteht auf dem Grundstück auch eine Fertigteilgarage.

Die Reihenhäuser sollen nicht verkauft, sondern vermietet werden. Interessenten gäbe es schon, sagt Rosemarie Faschian-Schmidt. „Niederjahna ist ein idealer Wohnstandort, ländlich geprägt in landschaftlich schöner Lage, aber nur einen Steinwurf von Meißen entfernt“, sagt die Bayerin.

Es ist nicht das erste Vorhaben, das die Architektin in Niederjahna umsetzt. Auch in das ehemalige Gesindehaus, ein Nachbargebäude, hat sie drei Reihenhäuser einbauen lassen und diese vermietet. „Das Interesse war riesengroß. Das Angebot stand gerade mal eine Woche im Internet, da gab es schon 50 Interessenten“, sagt sie.

Auf dem Gelände des ehemaligen Kindergartens soll noch mehr entstehen. Ein oder zwei Eigenheime oder ein Doppelhaus sind geplant. Das ist aber nicht so einfach. Dazu müsste der Gemeinderat erst einmal den Bebauungsplan ändern.

Ursprünglich sollten auf dem Gelände sogar bis zu sieben Einfamilienhäuser gebaut werden. Dies kann aber nicht genehmigt werden, weil die Zufahrtsstraße nur drei Meter breit und damit zu eng ist. Nach Niederjahna ist die Investorin durch Zufall gekommen. „Eigentlich hatte ich nach Häusern in Dresden gesucht. Von den Objekten in Niederjahna war ich schon auf dem Papier total begeistert“, sagt sie.

