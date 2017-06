Aus Kaufhalle wird Verwaltungssitz Die WG Fortschritt baut das Haus in Döbeln Ost um. Dort ziehen auch die Bäckerei Körner und das Rote Kreuz ein.

Am Mittwoch haben Vorstand, Aufsichtsrat und Planer den ersten Spatenstich vollzogen. © Dietmar Thomas Am Mittwoch haben Vorstand, Aufsichtsrat und Planer den ersten Spatenstich vollzogen.

So stellt sich das Architekturbüro Ahner den Umbau vor. Hinter der ehemaligen Kaufhalle wird ein zweigeschossiger Anbau mit Keller errichtet.

Ein Bagger hat gestern das erste Stück aus der ehemaligen Kaufhalle in Döbeln Ost I herausgebissen. Ein Teil des Gebäudes wird abgerissen, um Platz für einen neuen Anbau zu schaffen. Dort, wo lange eine Handelsgesellschaft Autoteile verkaufte, wird voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres die Verwaltung der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt einziehen. Und nicht nur sie. Am Mittwoch war der offizielle Baubeginn.

„Es war ein jahrelanger Traum von uns beiden Vorständen, aus dem Objekt etwas zu machen. Wir sind ja jeden Tag mehrmals daran vorbeigefahren“, sagte Vorstand Stefan Viehrig. Die Verwaltung der Wohnungsgenossenschaft ist zwar in einem Neubau an der Blumenstraße untergebracht. „Aber wir haben dort weder Keller noch Bodenflächen für Archivräume. Und wenn die älteren Leute zu Frau Makk wollen, dann kommen sie kaum die Treppe rauf“, sagte Viehrig. Der Kauf kam zustande, aber eigentlich habe der Autoteilehandel bis 2019 im Objekt bleiben wollen. „Dann hat er doch sehr schnell aufgehört“, sagte Viehrig. „Die Stadt hat auch schnell bei der Problematik geholfen. Wir haben alle Genehmigungen vorliegen“, so Viehrig. Auch ein Grundstück mit Garagen hatte die Stadt der Wohnungsgenossenschaft abgetreten. „Wir brauchten noch Land nach hinten, damit wir nicht gleich wieder an neue Grenzen stoßen.“

Der Umbau des vorderen Kaufhallenteils soll schnell vorangetrieben werden. Dort zieht nicht nur die Verwaltung der Genossenschaft ein. Ende des Jahres will die Bäckerei Körner eine Filiale eröffnet. Sie wird dort eingerichtet, wo sich bis vor wenigen Jahren ein Getränkehandel befand. „In der Filiale wird es auch ein kleines Café geben. Die Gäste können dann auch draußen auf der Terrasse sitzen“, sagte Geschäftsführerin Franziska Seyffarth. „Wir werden auch Snacks und hausgemachte warme Gerichte anbieten.“ Es ist die dritte Filiale, die die Bäckerei in Döbeln eröffnet.

Unter den Gästen beim feierlichen Baubeginn war auch Jörg Hirschel, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Döbeln-Hainichen. Das Rote Kreuz wird Räume in der umgebauten Kaufhalle mieten. „Hier zieht unsere Ausbildungsabteilung ein“, sagte Hirschel. Das DRK betreibt mit zwei hauptamtlichen Mitarbeitern die Ausbildung für Erste Hilfe und Ersthelfer, die jede Firma nachweisen muss. Bisher seien dafür die Räume in der Rettungswache an der Mastener Straße genutzt worden. Diese seien aber zu klein, zudem plane der Landkreis den Umbau des Gebäudes, sagte Hirschel.

Im Mittelbau der ehemaligen Kaufhalle wird ein Beratungs- und Infocenter eingerichtet, in dem die WG Fortschritt regelmäßig Veranstaltungsreihen anbieten will. Im südlichen Teil des Altbaus kommen Büros der Mitarbeiter und ein Wartebereich für die Besucher unter. Im neuen Anbau werden im Keller Archiv-, Technik- und Aufenthaltsräume untergebracht, im Erdgeschoss darüber Büros. Zur „Führungsetage“ wird das Obergeschoss. Eines haben diese Räume gemein: Sie sind auch für ältere Leute und Behinderte gut zu erreichen. Ein großer Teil der Räume befindet sich zu ebener Erde. Wo das nicht der Fall ist, wird ein Fahrstuhl den Zugang ermöglichen, sagte Viehrig.

Der Umzug der Verwaltung soll im Frühjahr kommenden Jahres erfolgen. Gleich im Anschluss beginnt der Umbau der ehemaligen Büros an der Blumenstraße zu Wohnungen. „Wir wissen noch nicht, ob es fünf oder sieben Wohnungen werden“, sagte Viehrig. Die größten könnten 130 Quadratmeter Fläche haben. „Für eine Etage hat sich schon ein Interessent vormerken lassen“, sagte Viehrig.

