Aus Jugendclub wird Dorfclub Seifersdorfer gründen am Sonntag im Feuerwehrgerätehaus einen neuen Verein. Jeder kann dabei mitmachen.

Das Schloss Seifersdorf ist das Domizil des Jugendclubs. Auch der neue Verein wird hier seine Räume haben, natürlich im richtigen Schloss, hier ist ein Modell zu sehen. © Thorsten Eckert

Das Durchschnittsalter im Seifersdorfer Jugendclub ist in letzter Zeit mächtig angestiegen. „Wir sind jetzt bei 30 bis 40 Jahren angelangt“, sagt Club-Vorsitzender Ronny Ehrlich. Deshalb könne man nicht mehr wirklich von einem Jugendclub reden. Junge Leute rückten auch nicht so recht nach. Was also tun? Den Club auflösen? „Das war für uns keine Option. Dann würden ja auch unsere Aktionen nicht mehr stattfinden. Wir veranstalten jedes Jahr beispielsweise das Frühlingsfest oder unsere Feiern zur Winter- und Sommersonnenwende“, sagt der Seifersdorfer. Also mussten sich er und die anderen Clubmitglieder etwas anderes überlegen. Jetzt ist die Lösung gefunden. Der Jugendclub wird aufgelöst, gleichzeitig aber ein neuer Verein gegründet. „Das wird am Sonntag um 16 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Seifersdorf geschehen. Es wird ein Dorfclub sein“, sagt Ronny Ehrlich. „Wir laden dazu jeden ein, mitzumachen. Egal ob er in Seifersdorf wohnt, hier arbeitet oder eine andere Beziehung zum Ort hat, er kann Mitglied im neuen Club werden. Allerdings muss er älter als 14 Jahre sein. Das schreibt das Vereinsrecht vor.“ Ziel ist es, das Dorfleben weiter anzukurbeln. „Wir wollen die Veranstaltungen, die der Jugendclub bisher organisiert hat, auch weiterhin stattfinden lassen und vielleicht noch einige neue Ideen entwickeln. Außerdem geht es uns im neuen Club um ein gutes und lebendiges Miteinander.“ Furcht davor, gleich eine wichtige Funktion übernehmen zu müssen, braucht niemand zu haben. „Vom Jugendclub treten mehrere Mitglieder zur Wahl an. Es können sich aber auch gerne andere zur Wahl stellen.“ Eine Satzung ist ebenfalls bereits ausgearbeitet.

Bekannt ist in Seifersdorf vor allem das vom Jugendclub und der Feuerwehr organisierte Frühlingsfest im Schlosspark. Gleich drei Tage lang wird jedes Jahr gefeiert. Es gibt Skat- und Romméturniere, Vogelschießen, Fahrten mit dem Feuerwehrauto, Fackelumzug und Livemusik. Sonntag hat ein Festgottesdienst Tradition.

Gründung Dorfclub Seifersdorf, Sonntag, 10. September, 16 Uhr Feuerwehrgerätehaus.

zur Startseite