Aus grauer Asche wird grüne Kunst Noch dieses Jahr übergibt die Stadt den Fußballern den neuen Platz. Das Wetter sorgt für Bauverzögerungen.

Schön grün. Neuer Kunstrasen liegt auf dem Fußballplatz neben dem Sport- und Freizeitzentrum Olympia in Coswig © Norbert Millauer

Coswig. Die Fußballer des in diesem Jahr neu gegründeten Vereins Coswiger FV können sich freuen. Noch im Dezember wird der Kunstrasenplatz offiziell übergeben.

Ursprünglich sollte der Umbau des Hartplatzes an der Weinböhlaer Straße neben dem Sport- und Freizeitzentrum Olympia bereits Ende Juli starten. Bei einer geplanten Bauzeit von drei Monaten hätte der Platz schon längst fertig sein müssen. Doch Baustart war erst Ende August, da die Firmenanfragen im Bauwesen schon seit Längerem sehr hoch sind. „Damit kommt es zu Voll- bis Überbelastung der Bauunternehmen“, erklärt der Leiter der Wirtschaftsförderung Coswig, Osman Nasr.

Wann genau die Baumaßnahmen beendet sein werden, kann Osman Nasr nicht sagen. Derzeit wird im Außenbereich vor allem an der elastischen Tragschicht und dem Kunststoffrasensystem gearbeitet. „Diese Arbeiten sind sehr witterungsabhängig“, teilt Nasr mit. In diesem Jahr hat es sehr viel geregnet, was zu Verzögerungen führte. Auch starker Wind verhinderte das Auslegen der Rasenbahnen. Parallel zu den Verlegearbeiten des Kunstrasens werden Arbeiten am Zaun ausgeführt. „Die offenen Stellen in der Zaunreihe werden teilweise noch als Zufahrt genutzt.“

Der Ascheplatz war laut Torsten Schröder vom Coswiger Stadtmarketing ein vernünftiger Trainingsplatz, aber nicht mehr zeitgemäß. Er war zu uneben und nicht bei jedem Wetter bespielbar. „Mit Kunstrasen hat man eine höhere Trainingseffektivität. Da können drei Teams hintereinander trainieren, ohne dass der Platz leidet.“ Der Ascheplatz wäre danach ein Schlammfeld und ein Rasenplatz beschädigt.

Die geplanten Baukosten von 750 000 Euro konnten eingehalten werden. Etwa 450 000 Euro kommen vom Freistaat aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“.

Der Hartplatz war ein wichtiger Spiel- und Trainingsplatz für den Verein. Die Nutzung erfolgte, wenn wegen Witterungseinflüssen der sensible Rasen des daneben befindlichen Fußballfeldes geschont werden musste.

Ab einem bestimmten Zeitpunkt im Winterhalbjahr waren alle Mannschaften auf den Hartplatz angewiesen – auch für den Spielbetrieb. Und aufgrund der Flutlichtanlage konnten Trainingszeiten im Freien auch am späten Nachmittag und abends gewährleistet werden. „Doch um Gesundheitsrisiken vorzubeugen, war das Spielen auf dem Hartplatz bei bestimmten Bedingungen nicht möglich“, sagt der Vereinsvorsitzende des Coswiger FV, Frank-Udo Kühn.

„Bei großflächiger Pfützenbildung oder dem Vorhandensein von Eisflächen darf kein Platz bespielt werden. Dies führte natürlich bisweilen zu Trainings- und Spielausfällen.“

Die Fußballer freuen sich, den neuen Kunstrasenplatz bald ganzjährig zu nutzen. Denn seit das Training bei Tageslicht nicht mehr möglich ist, müssen sie in Hallen ausweichen. Dafür stellt die Stadt entsprechende Zeiten zur Verfügung. Ebenfalls bedankt sich Frank-Udo Kühn bei den Vereinen in Meißen und Radebeul, deren Plätze mit Flutlichtanlagen der Coswiger FV nutzen darf. „Dafür unseren herzlichen Dank“, sagt Frank-Udo Kühn.

zur Startseite