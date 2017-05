Aus fürs wildes Parken unter der Marienbrücke

Endlich wird hier etwas getan gegen die illegalen Parker! Sicher hätte man auch günstiger bauen können, aber da bräuchte man mehr Sachkunde in der Verwaltung. Wichtig ist aber, dass in dieser Top-Lage endlich Parkgebühren fällig werden, so wird sich der Blechhaufen hoffentlich etwas verkleinern und nebenbei kommt noch Geld ins Stadtsäckel. Wo kann man sonst kostenlos im Stadtzentrum parken? Die Betreiber der umliegenden Parkhäuser und Tiefgaragen wird es auch freuen, die müssen sich ja ziemlich veralbert vergekommen sein in der Zeit, wo die Stadt vor ihrer Haustür wildes, illegales Parken toleriert hat. Vielelicht steigt ja auch ein Teil der notorischen Verkehrssünder auf ÖPNV oder Fahrrad um, da wird gleich die Luft für uns alle besser!