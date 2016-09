Aus fürs analoge Kabel-Fernsehen Info-Kabel bot seinen Kunden in den vergangenen Jahren einen besonderen Service. Doch jetzt verabschiedet sich die Technik.

Fernsehen kann man in Bischofswerda bald nur noch digital. © picture alliance / dpa

Am kommenden Montag wird das analoge Kabel-Fernsehen in Bischofswerda und Burkau vollständig eingestellt. Sämtliche Programme werden dann nur noch digital übertragen. So ist es seit mehreren Jahren Standard deutschlandweit. Auch die Info-Kabel GmbH Bischofswerda empfängt alle Programme digital, wandelt aber rund 30 davon bisher noch für den analogen Empfang um. Ein besonderer Service für Kunden, die noch ein Röhrengerät besitzen. Doch damit ist jetzt Schluss. „Die dafür erforderliche Technik ist nicht mehr reparabel“, begründet Geschäftsführer Thomas Schmidt diesen Schritt. Da nur noch wenige Kunden ihr Fernsehen auf herkömmliche weise empfangen, lohnen sich Investitionen in diesem Bereich nicht mehr.

Info Kabel versorgt 4 000 Kunden in Bischofswerda und Burkau mit 250 Fernseh- und zig Radioprogrammen. Zahlen, wie viele Kunden noch analog fernsehen, gibt es nicht. Wer ein altes Fernsehgerät hat, kann mittels Receiver digitale in analoge Programme umwandeln. Dieser kostet zwischen 40 und 100 Euro. Das Unternehmen Expert in Bischofswerda bietet Kunden aus beiden Kommunen bis zum 1. Oktober folgenden Service. Wer einen Receiver oder einen Flachbildfernseher kauft, bekommt Anlieferung, Aufbau und Einstellen der ersten 30 Programme gratis. (SZ)

zur Startseite