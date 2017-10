Aus für Sportpark an der Strehlener Straße Auf den Freiflächen am Bikepark sollte ein Neubau entstehen. Das Vorhaben ist gescheitert, weil das Land andere Pläne mit dem Grundstück hat.

Die Freiflächen an der Strehlener Straße hätten ein idealer Standort für einen Sportcampus sein können. Hier wird bereits Beachvolleyball gespielt. Im Bikepark treten Mountainbiker und BMX-Fahrer gegeneinander an. Auch eine alte Sporthalle gibt es. Auf den sonst brachliegenden Flächen direkt am Finanzamt wäre auch Platz für einen Neubau gewesen, mit modernen Sporthallen, Umkleiden und Sanitärräumen. Doch aus den Plänen, an denen der Verein USV TU Dresden gearbeitet hat und die in der Stadtverwaltung diskutiert wurden, wird jetzt nichts mehr.

Das geht aus einer Antwort von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) an die CDU-Stadträtin Anke Wagner hervor. Die hatte sich nach dem aktuellen Stand erkundigt. Zwar hat die Stadt mit dem Rahmenplan für die Südvorstadt die Flächen als geeignet für den Sportcampus definiert. „Allerdings unterstützt der Eigentümer des Grundstücks, der Freistaat Sachsen, diese Entwicklungsabsicht nicht mehr“, heißt es in Hilberts Antwort. Die Befürworter des Sportcampus, zu denen auch die Hochschule für Technik und Wirtschaft sowie die Semper-Schulen gehören, wurden darüber informiert.

Nun sollen alternative Standorte gefunden werden. „Im Ergebnis dieser Prüfung ist der Wissenschaftsstandort Ost, im Rahmen des Entwicklungskonzepts Soziale Stadt Dresden – Am Koitschgraben und der Südpark ermittelt worden“, teilt der Bürgermeister mit. So ist bereits in den Plänen für das Wohngebiet am Koitzschgraben der Bau eines neuen Sportplatzes vorgesehen. Die Rede ist von einem Großspielfeld Fußball. Noch ist die Fläche allerdings nicht für einen Bau vorbereitet. Auch sollen Anwohner informiert werden, bevor der Bau startet. Diese Bürgerinformation ist noch für dieses Jahr geplant. Mit dem Baustart sei nicht vor 2022 zu rechnen. Ein weiteres Großspielfeld Fußball könnte südlich der Nöthnitzer Straße entstehen. Drei Varianten für einen konkreten Standort wurden geprüft. Favorit der Verwaltung ist die Fläche an der Bergstraße 120, unmittelbar nördlich des Institutes der TU Dresden.

Was aus der Fläche an der Strehlener Straße wird, bleibt unklar. Das Land hatte dort 2016 Zelte aufstellen lassen, um Flüchtlinge aufzunehmen. Nachdem feste Erstaufnahmeeinrichtungen gebaut wurden, hat das Land diesen Standort nicht mehr gebraucht. Seitdem liegt das Grundstück brach. Denkbar wäre, dass hier weitere Gebäude für Wissenschaft oder Hochschulen entstehen. Eine Bestätigung dafür gibt es aber nicht.

