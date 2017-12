Aus für Schulverweigerer-Projekt

Das war es. Ende des Jahres ist Schluss für das Schulverweigererprojekt „2. Chance“ von den freien Trägern Sächsisches Ausbildungs- und Förderungswerk (SUFW) und Arbeiterwohlfahrt (AWO). Der Jugendhilfeausschuss hat für den Weg der Verwaltung gestimmt. Die Begründung des Jugendamtes: das Projekt habe seine Ziele nicht mehr erreicht. Stadt und Träger waren darüber unterschiedlicher Meinung. Laut Verwaltung sei die Reintegration in die Schule das Ziel, laut Träger das Wiedererlernen eines geregelten Alltags. Doch laut Grünen-Stadträtin Tina Siebeneicher stehen die betroffenen Jugendlichen jetzt nicht vor dem Nichts, sondern konnten in anderen Projekten untergebracht werden. Es soll nun gemeinsam mit dem Amt und dem Ausschuss geschaut werden, wie ein Konzept für ein Schulverweigerer-Projekt aussehen könnte. Denn dass Dresden eines benötigt, darüber sind sich alle Seiten einig, so Siebeneicher. 106 Jugendliche wurden in dem Projekt insgesamt betreut. (SZ/jv)

