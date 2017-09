Aus für Monarchs und ihren Trainer Erstmals seit fünf Jahren fehlen die Footballer im Halbfinale und geben nach der Niederlage in Frankfurt die Trennung bekannt.

Für die Footballer der Dresden Monarchs ist die Saison in der German Football League (GFL) beendet – und für John Leijten die Zeit bei dem ambitionierten Verein. Im Play-off-Viertelfinale unterlag der Dritte der Nordgruppe der zweigeteilten Bundesliga beim Südstaffel-Zweiten, dem Team von Frankfurt Universe, mit 16:26 (10:14). „Ich hatte vier tolle Jahre bei den Monarchs, habe jeden Tag genossen. Doch nun ist die Zeit gekommen, weiter zu ziehen“, erklärte Leijten am Sonntagabend in einer Pressemitteilung.

Demnach sei beiden Seiten die Trennung nicht leicht gefallen. „Sport ist Veränderung“, betonte jedoch Monarchs-Präsident Sören Glöckner und würdigte Leijtens Verdienste, der die Dresdner zuvor immer mindestens bis ins Halbfinale geführt hatte: „Auch wenn der letzte Schritt in den German Bowl nicht gelingen mochte, haben wir Großartiges erreicht.“ Dass die Monarchs nun erstmals seit fünf Jahren nicht zu den besten vier Teams gehören, hatte sich schon in der Normalrunde angedeutet.

Der einzige ostdeutsche Vertreter in der höchsten deutschen Spielklasse durchlebt derzeit einen personellen Umbruch. Der eigene Nachwuchs muss personelle Lücken füllen, weil der Spielermarkt in Deutschland zunehmend von finanzstarken Klubs wie Meister Braunschweig, Frankfurt und auch Kiel dominiert wird. Entsprechend dünn war der Monarchs-Kader besetzt.

Das spielte auch in der Play-off-Partie gegen Frankfurt eine Rolle. Die Main-Städter stellten in der Normalrunde die beste Defense der gesamten Liga. Und sie stellten diese physische Qualität auch gegen die Monarchs unter Beweis. Für die Angriffsreihe um Runningback Joseph Bergeron gab es kaum ein Durchkommen.

