Aus für die Papstdorfer Feuerwehr Die Auflösung der Ortswehr war nicht mehr aufzuhalten. Nun müssen andere im Ernstfall aushelfen.

Dieser Schriftzug erinnert an bessere Zeiten, von Papstdorfern wird das Feuerwehrfahrzeug nun nicht mehr genutzt. Einen der beiden Einsatzwagen nutzen bereits die Kleinhennersdorfer Kameraden. Den anderen sollen die Cunnersdorfer erhalten. © Andreas Weihs

Gohrisch. Es ist tatsächlich vorbei mit der Freiwilligen Feuerwehr in Papstdorf. Die ersten Kameraden haben bereits ihren Funkmeldeempfänger und ihre Kleidung abgegeben. Schon Mitte des Jahres sah es nicht gut aus für die Ortswehr. Nur acht aktive Mitglieder hatte sie damals. Vor zehn Jahren waren es dreimal so viele. Um die doppelte Fahrzeugbesatzung vorweisen zu können, werden in Papstdorf zwölf aktive Feuerwehrleute gebraucht. Weil diese Zahl nicht mehr erreicht wird, waren die Papstdorfer quasi nicht einsatzfähig.

Auch ein Aufruf bei Facebook änderte leider wenig – auch wenn der über 150-mal geteilt wurde. Zur Informationsveranstaltung, die neue Mitglieder ansprechen sollte, kamen nur zwei Personen. „Und auch die haben sich mittlerweile dagegen entschieden“, sagt Gohrischs Gemeindewehrleiter Max Hamisch. Um die verbliebenen Kameraden noch einzusetzen, sollten sie mit denen aus Kleinhennersdorf ausrücken. Doch zu den Diensten sei dann keiner mehr gekommen, so Hamisch. Das war das Ende.

Für den Gemeindewehrleiter kam das allerdings nicht überraschend. Schließlich sterbe eine Feuerwehr nicht von heute auf morgen. „Vielmehr war es ein schleichender Prozess über die vergangenen Jahre“, sagt er. „Aber es ist sehr schade, dass es so ausgegangen ist.“ Die schwindenden Mitgliederzahlen begründete er Mitte des Jahres mit dem gravierenden Nachwuchsproblem der Papstdorfer Wehr. Die Feuerwehr sei stark überaltert, die Nachwuchsarbeit habe man lange vernachlässigt. Aber auch interne Probleme, also zwischen den Aktiven selbst, hätten laut Hamisch zum vollständigen Aus der Papstdorfer Feuerlöschtruppe beigetragen.

Den Wegfall der Ortswehr sieht der 25-jährige Gemeindewehrleiter sehr problematisch. Sie war zentral gelegen, sogar als Stützpunkt der gesamten Gemeindefeuerwehr gedacht. Nun gibt es nur noch in den Ortsteilen Cunnersdorf und Kleinhennersdorf Freiwillige Feuerwehren. Denn auch Gohrisch hat seit geraumer Zeit keine eigene mehr. Um auf den Wegfall vorbereitet zu sein, habe man die Einsatzplanung schon frühzeitig umgestellt und auch eine neue Ausrückeordnung erstellt, sagt Hamisch. Also ausgetüftelt, welche Wehren welche Ortschaften anfahren. Dafür habe man auch mit den Gemeindewehrleitern der umliegenden Gemeinden wie Bad Schandau und Königstein gesprochen. „Wegschicken können wir sie immer noch, wenn wir sie nicht brauchen“, sagt Hamisch. Im Ernstfall ist Haben aber bekanntlich besser als Brauchen.

Die zwei Einsatzfahrzeuge der Papstdorfer Wehr stehen weiterhin zur Verfügung. Eines nutzen die Kleinhennersdorfer schon jetzt. Das andere soll nach Cunnersdorf, sobald das ehemalige Blumenhaus entsprechend umgebaut wurde. Dort fährt man derzeit noch mit einem alten Barkas B 1000. Die restliche Ausrüstung sei zum größten Teil auf den Fahrzeugen und steht somit den beiden Ortswehren zur Verfügung, erklärt der Gemeindewehrleiter. So recht will Max Hamisch die Hoffnung nicht aufgeben. „Vielleicht findet sich ja mal wieder ein Neuanfang“, sagt er. Beim Nachwuchs, also der Jugendfeuerwehr, sehe es derzeit glücklicherweise richtig gut aus.

