Aus für die Neustädter Tafelrunde? Sechs Jahre lang führte Ingrid Grosse an historische Orte in Neustadt. Jetzt denkt sie ans Aufhören.

Neustadts früherer Bürgermeister Manfred Elsner war sofort mit im Boot, als ihm Ingrid Grosse die Idee zur Tafelrunde ausbreitete. Das Foto zeigt die Einweihung der Tafel, die am Pfarrhaus hängt. Das war 2010.

Eine Zugezogene führt durch die Geschichte Neustadts. Das ist schon ein wenig amüsant, findet Ingrid Grosse. Früher arbeitete sie als Chemikerin in Dresden, erst seit den 1990ern lebt sie in Neustadt. In den letzten Jahren hat sich die 77-Jährige der Historie der Stadt zugewandt und führt seit sechs Jahren Gruppen entlang der sogenannten „Tafelrunde“. Der Stadtrundgang beinhaltet 20 Gebäude und Örtlichkeiten, die in der Vergangenheit von großer Bedeutung für die Entwicklung Neustadts waren. Zusammen mit einer Professorin aus Sebnitz gab sie im Jahr 2009 den Anstoß zu dem Projekt. Doch ob es die Stadtführungen auch nächstes Jahr geben wird, ist ungewiss.

„Das Interesse an dem Stadtrundgang nimmt ab“, bedauert Ingrid Grosse. Zwischen April und September führte sie immer einmal im Monat Interessierte entlang der 20 Tafeln, die in Kurzform die Historie des Ortes benennen. Es sei durchaus schon vorgekommen, dass sie eine Führung ausfallen lassen musste, weil sich niemand angemeldet hatte. Aber sie habe auch schon 25 Personen auf einmal durch Neustadt geführt, berichtet die 77-Jährige. Alteingesessene ebenso wie Weggezogene und ab und zu auch Touristen, die durch das Begleitheft auf den Stadtrundgang aufmerksam wurden. Und einmal war es auch eine Delegation aus der Partnergemeinde, die einen Rundgang machen wollte.

Mehr als 30-mal rückte die fitte Seniorin zur Stadtführung mit ihrer Mappe aus, in der sie alte Fotos und Malereien der Orte sammelt. So kann sie das Früher und das Heute vergleichen. Eines ihrer Lieblingshäuser ist das Pfarrhaus, erbaut 1616. Es ist Neustadts ältestes Wohngebäude. Jahrhundertelang war die Fassade von Brettern gesäumt, bis man 1997 zufällig auf einen Schatz stieß: Unter dem Holz trat Fachwerk aus dem 17. Jahrhundert zutage. Heute zeigt es wieder sein schönes Antlitz.

Den kommenden Stadtrundgang am Donnerstag, dem 28. September würde sie als den „vorerst Letzten“ bezeichnen. Die letzte Führung in diesem Jahr auf jeden Fall, und wahrscheinlich auch allgemein. „Es ist ja nicht nur die schwindende Teilnehmerzahl“, sagt Ingrid Grosse. Auch ihr Alter spiele eine Rolle. Ein konkreter Nachfolger sei noch nicht in Sicht, aber ein junger Mann hätte Interesse angemeldet. Ingrid Grosse will sich mit ihm in Verbindung setzen.

In der Stadtverwaltung würde man es bedauern, wenn Ingrid Grosse die Stadtführungen nicht mehr anbieten würde, sagt Christin Caspar vom Sachgebiet Kultur, Bildung und Sport im Rathaus. „Am Ende des Jahres werden wir uns mit Frau Grosse zusammensetzen und gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht“, sagt sie. Die Tafeln, die 2010 und 2011 aufgehängt wurden, bleiben auf jeden Fall erhalten. Aber künftig vielleicht ohne die Geschichten und Anekdoten von Ingrid Grosse.

