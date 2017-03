Aus für die Füchse nach einer tollen Saison Im letzten Spiel haben die Lausitzer Kassel mehr gefordert als erwartet. Drei Tore des Topscorers reichen aber nicht.

Die Füchse drückten, sorgten immer für Betrieb vor dem Tor der Kasseler. Hier lauert Kyle Just auf einen Schuss, den er vielleicht ins Tor verlängern kann. Am Ende aber waren die Huskies einfach effizienter. Bei ihnen machte vor allem Doppeltorschütze Toni Ritter ein überragendes Spiel – und der stammt aus Weißwasser. © Malte Dieckmann

Die Lausitzer Füchse sind nach einer 5:3 (2:0 ,2:2, 1:1)-Niederlage bei den Kassel-Huskies im Play-off-Viertelfinale der DEL 2 ausgeschieden. Die Kasseler haben die Serie mit 4:1-Siegen gewonnen. Dass sie nach den klaren Siegen in Spiel vier und fünf dafür noch einmal an ihre Grenzen gehen mussten, hatten die Spieler des Titelverteidigers allerdings nicht erwartet. Am Ende fehlte den Füchsen in einigen Situationen auch das nötige Quäntchen Glück, um ein sechstes Spiel am Sonntag in Weißwasser zu erzwingen.

Trainer Hannu Järvenpää hatte sich für dieses Spiel noch einmal Einiges überlegt. Die Wechsel von Just für Svoboda in der Top-Sturmreihe und des jungen Hofmann an die Stelle des gesperrten Bohac waren noch erwartet, aber der Trainer wechselte auch innerhalb der Reihen.

Die Hoffnung, gegen Kassel wieder einmal mit 1:0 in Führung zu gehen, zerstob nach 15 Sekunden. Der Kasseler Thomas Merl hatte hinter dem Tor Zeit, sah den heranlaufenden Verteidiger Steve Hanusch, und der Weißwasseraner im Huskies-Trikot traf zum 1:0 in die lange Ecke. Nach diesem frühen Schock spielten die Füchse erstaunlich selbstbewusst weiter, kamen gleich zu einer Überzahl und spielten die richtig gut. Nur das Tor fiel eben nicht. Bruneteau scheiterte an Torwart Keller, Götz wurde allein vor dem fast leeren Tor zurückgepfiffen und auch Parkkonen brachte den Puck nicht im Tor unter. Danach wurde deutlich, dass Schiedsrichter Oswald die Latte für Strafen recht niedrig legte. Die erste Unterzahl überstanden die Füchse mit viel Kampfgeist noch schadlos, in der zweiten viel das 2:0 – ausgerechnet durch Toni Ritter, den zweiten Kasseler Spieler aus der Lausitzer Füchse-Schule. Die Füchse fuhren einen Unterzahlkonter, verloren aber den Puck, und Kassel konnte gegenkontern. Ritter traf ins kurze Eck.

Auch danach war bei den Füchsen nichts von Resignation zu sehen. Sie spielten weiterhin gut mit, hatten (mindestens) genauso viele Chancen wie die Kasseler – aber die Effizienz war eben der große Unterschied. Es fiel auf, dass die Füchse jede Gelegenheit nutzten, die Scheibe Richtung Tor zu bringen und dort immer Spieler hatten, die dem Torwart die Sicht verdecken oder den Puck abfälschen sollten. Allein der Torerfolg blieb aus. Als Heyer an der Bande von hinten (ohne Sicht) gecheckt wurde und verletzt liegenblieb, verzichtete Schiedsrichter Oswald erstaunlicherweise auf eine Strafe. Insgesamt spiegelte der 2:0-Spielstand zur Drittelpause nicht die Spiel- und Chancenanteile wider, aber das nutzte den Füchsen natürlich herzlich wenig.

Das änderte sich mit Beginn des zweiten Abschnitts. Am Ende eines 3:2-Konters zog Dennis Swinnen aus dem Bullykreis mit einem gezielten Handgelenkschuss ins lange Eck ab und traf zum 2:1. Danach nahmen die Kasseler binnen weniger Sekunden zwei leichte Strafen, so dass die Füchse fast zwei Minuten lang eine doppelte Überzahl hatten. Die Top-Reihe war auf dem Eis, zog den Kreis ganz eng um das Kasseler Tor. Es gab Torschüsse, Abpraller, aber der Ausgleich wollte einfach nicht fallen. Aber er fiel wenig später doch. Toni Ritter schoss auf der anderen Seite noch knapp vorbei, dann nahm Hayes Tempo auf, überlief einfach auf der Außenbahn Maginot und zog vors Tor. Keller konnte zwar abwehren, aber Swinnen rauschte heran und nagelte den Puck im Fallen unter die Latte. Eine Chance zur Führung hatten die Füchse wieder nicht. Der Kasseler Merl zog aus dem Bullykreis vor einem Füchse-Verteidiger einfach ab und hatte das nötige Glück, als der Puck vom Innenpfosten den Weg zum 3:2 ins Tor fand. Dann musste Mücke auf die Strafbank. Die Unterzahl überstanden die Füchse zwar, ohne eine Chance zuzulassen, aber gerade als Mücke zurück war, trafen die Kasseler mit einem knallharten Direktschuss – Torschütze erneut Toni Ritter. Der Zwei-Tore-Abstand war wieder hergestellt.

Im Schlussdrittel wogte das Spiel zunächst hin und her. Die größte Chance auf den Anschlusstreffer hatte Parkkonen, der mit Tempo in das Angriffsdrittel lief und bei einem Bauerntrick ganz nah am Treffer war. Insgesamt aber waren die Gastgeber mit der Führung im Rücken viel mehr darauf bedacht, nichts mehr zuzulassen. Nach 51 Minuten hatten die Füchse Pech, als Ostwald aufs Tor schoss und der Puck von der Schulter von Torwart Keller nach oben wegsprang und auf der Latte des Tores landete. Nach und nach lief den Füchsen, die immer mehr riskierten, jetzt die Zeit weg. Parkkonen spielte einen Zauberpass auf Lüsch, aber der scheiterte erneut am starken Keller. Vier Minuten vor Schluss schoss Mücke aufs Tor, ein Kasseler Verteidiger stoppte die Scheibe, aber Swinnen reagierte schnell und staubte zu seinem dritten Tagestreffer ab. Plötzlich war es noch einmal richtig spannend. Die größeren Chancen aber hatten die Gastgeber. Bei einem 2:0-Konter vergab Ritter, und als dann Torwart Franzreb vom Eis war, machten die Kasseler den Sack zu.

Am Ende jubelten die Kasseler, die in diesem Spiel mehr Probleme hatten, als sie es selbst erwartet hatten. Daran, dass die Füchse-Spieler nach der Schlusssirene enttäuscht die Köpfe hängenließen, konnte man erkennen, dass sie bis zuletzt an ihre Chance geglaubt hatten.

Statistik

Kassel Huskies – Lausitzer Füchse 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

1:0 Steve Hanusch 0:15 (Assist: Merl, Pimm)

2:0 Toni Ritter 13:01 (Überzahl, Hungerecker)

2:1 Dennis Swinnen 21:39 (Just, Mücke)

2:2 Dennis Swinnen 26:16 (Hayes, Mücke)

3:2 Thomas Merl 26:39 (Hanusch)

4:2 Toni Ritter 29:34 (MacKenzie, Downing)

4:3 Dennis Swinnen 55:57 (Just, Mücke)

5:3 Jack Downing 58:57 (Ritter, Maginot)

Kassel

Tor: Keller

Verteidigung: Maginot, MacKenzie, Marco Müller, Mapes, Hanusch, Math. Müller

Sturm: Boiarchinov, Klinge, Christ, Proft, Ritter, Downing, Merl, Carciola, DeBlois, Pimm, Meilleur, Hungerecker

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bruneteau – Geiseler, Hofmann

Sturm: Just, Hayes, Swinnen – Lüsch, Götz, Palka – Heyer, Fischer, Schmidt – Warttig, Kubail

Schiedsrichter: Christian Oswald

Strafen: Kassel 12 + 10 (Klinge), Weißwasser 10

Zuschauer: 3 877

zur Startseite