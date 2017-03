Aus für das Erbgericht Lohmen Das Gasthaus macht nach 21 Jahren zu. Der Wirt fühlt sich im Stich gelassen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Gastwirt Jens Damm hat dem Erbgericht in Lohmen nach über zwei Jahrzehnten den Rücken gekehrt. Er will als neuer Wirt des „Bretthäus’l“ in Glashütte noch einmal neu durchstarten. Bereits diese Woche hat er das Lokal eröffnet. © Frank Baldauf Gastwirt Jens Damm hat dem Erbgericht in Lohmen nach über zwei Jahrzehnten den Rücken gekehrt. Er will als neuer Wirt des „Bretthäus’l“ in Glashütte noch einmal neu durchstarten. Bereits diese Woche hat er das Lokal eröffnet.

Mit dem großen Saal präsentiert sich das Erbgericht Richtung Basteistraße. Seit dem 13. März ist das traditionsreiche Gasthaus nun geschlossen.

Als Jens Damm am vergangenen Sonntag den Schlüssel im Schloss des Erbgerichtes umdrehte, um nach getaner Arbeit zuzuschließen, tat er dies zum letzten Mal. Denn der Gastronom verlässt nach insgesamt 21 Jahren das traditionsreiche Wirtshaus im Ortskern von Lohmen. Seinen Pachtvertrag mit der Gemeinde hat er gekündigt. Seit dem 13. März hat das Erbgericht nun offiziell geschlossen. Für Jens Damm hat sich der Betrieb in letzter Zeit wirtschaftlich nicht mehr gelohnt. Die Gäste blieben immer öfter aus. „Es gab zwar einige Stammgäste und für die tut es mir auch sehr leid“, sagt er. „Aber ansonsten hielten sich die Gästezahlen in Grenzen.“ Der 52-jährige fühlte sich von den Einheimischen gemieden, war mit der Situation nicht mehr glücklich. „Wenn es an die Existenz geht, dann ist es an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen“, begründet er seine Entscheidung. Er zieht sich jedoch nicht völlig zurück, bleibt der Gastronomie generell erhalten. Allerdings an einem neuen Standort – außerhalb von Lohmen. Seit Kurzem ist er der Wirt im Ausflugslokal Bretthäus’l in Glashütte. Am Donnerstag öffnete er dort zum ersten Mal als neuer Pächter die Türen.

Im Erbgericht in Lohmen war am letzten Öffnungstag noch einmal richtig was los. Jens Damm setzte sich noch einmal mit den Stammgästen zusammen und stieß mit ihnen an.

Die Gemeinde Lohmen ist seit 1994 Eigentümer des Gasthauses an der Basteistraße. Sie sucht nun ab dem 1. April einen neuen Pächter oder Käufer, der die Gaststätte weiterführt. Das teilt Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) mit. Interessenten sollten sich mit einem schlüssigen Nutzungskonzept bei der Gemeinde bewerben. „Wichtig ist uns, dass auch Veranstaltungen im großen Saal betreut werden“, sagt Jörg Mildner. In dem von der Gemeinde sanierten Saal finden jedes Jahr unter anderem Faschingsfeiern, Tanzstundenabschlussbälle, aber auch private Veranstaltungen statt. Das Obergeschoss des Erbgerichts ist sanierungsbedürftig. Dort könnten jedoch Gästezimmer entstehen. Die Einrichtung wird zwar nicht mitverpachtet, über eine Übernahme könne man jedoch mit Jens Damm sprechen. Auch er hofft, dass sich bald neue Betreiber für das Erbgericht finden.

Bewerbungen an: Gemeindeamt Lohmen, Schloss Lohmen 1 in 01847 Lohmen.

gemeindeamt@lohmen-sachsen.de

zur Startseite