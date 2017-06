Aus für Cherry Beach Festival Die Veranstaltung wird 2017 nicht am Bärwalder See stattfinden. Dafür geht es an einem anderen Ort weiter.

Junge Leute feierten beim Cherry Beach Festival 2015 noch am Bärwalder See. © André Schulze

Boxberg / Dresden. Das Cherry Beach Festival wird 2017 nicht am Bärwalder See stattfinden. Stattdessen zieht es nach Dresden um – unter dem neuen Namen Cherry Town Festival. Das teilen die Veranstalter in einer Pressemitteilung auf der offiziellen Facebook-Seite mit. Veranstaltungsorte sind die Freilichtbühne Junge Garde, der Klub Kleinvieh, der Alte Schlachthof und der Puschkin Club. Die einzelnen Orte sollen durch ein kostenloses Bus-Shuttle miteinander verbunden werden. Der Termin bleibt der 3. bis 6. August.

„Die von uns geplante Fläche am See ist noch nicht spielbereit für unser Festival im August 2017“, begründen die Veranstalter ihre Entscheidung. In der Planung hätten sich für dieses Jahr „unvorhersehbare Auflagen bezüglich des Zelt- und Parkplatzes ergeben“, heißt es weiter. Die Kapazität des Zelt- und Parkplatzes sei nicht ausreichend gewährleistet. Somit könne man das Festival nicht in dem ursprünglich geplanten Umfang produzieren. Bei der Ausgabe des Cherry Beach Festivals im vergangenen Jahr war es zu langen Staus am Anreisetag gekommen, was bei einigen Besuchern für Unmut gesorgt hatte.

Alle Künstler und Beteiligten stehen auch in Dresden hinter dem Festival, heißt es von Veranstalterseite. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Bei den Tickets inklusive Zelten und Parken oder Wohnmobil, die im Vorverkauf gekauft wurden, wird vor Ort ein Gastrogutschein als Differenz ausgezahlt, welcher dann vor Ort verzehrt werden kann. (szo/mrc)

Das Festivalticket für alle Tage kostet 59 Euro inklusive Gebühren zuzüglich Versandkosten. Es ist gültig von Donnerstagabend bis Sonntagfrüh. Das Tagesticket für Freitag und Sonnabend kostet 47 Euro pro Tag inklusive Gebühren zuzüglich Versandkosten. Karten gibt es in der Konzertkasse im Florentinum und der Schillergalerie, 0351866600 und 01805740074, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.eventim.de und www.tixforgigs.com ab dem 2.Juni 2017, 11 Uhr.

