Aus für A-4-Anschlussstelle in Hermsdorf? Verkehrsplaner haben ihre Ergebnisse zur Ortsumfahrung präsentiert. Begeistert ist davon in Ottendorf niemand.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr möchte den Verkehr aus Ottendorf hinaus auf die Autobahn verlegen. Dafür soll eine Ortsumfahrung der B 97 gebaut werden. Die bedeutet allerdings die Schließung der Autobahnanschlussstelle Hermsdorf. © Thorsten Eckert

Einen dicken weißen Ordner, gefüllt mit Hunderten Seiten, hatte Verkehrsplaner Frank Rotscholl dabei: „Das sind die Unterlagen zur Untersuchung der Verkehrslage im Dresdner Norden“, sagte der Mitarbeiter des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) jetzt im Speisesaal der Ottendorfer Grundschule. Bei den Untersuchungen, die das Lasuv vorgenommen hat, spielt Ottendorf-Okrilla eine wichtige Rolle. Die Ortsumfahrung der B 97 sowie die Autobahnanschlussstelle Hermsdorf stehen zur Debatte.

Die Anwohner von Ottendorf warten darauf, welche Variante das Lasuv bevorzugt. Schließlich stehen bereits seit mehreren Monaten zwei verschiedene Trassen zur Auswahl: Die durch die Einwohner heftig abgelehnte West-Variante, die ab dem Ortseingang im Ottendorfer Norden über den Wachberg und durch Medingen hindurch in Richtung Promigberg und dort zur A 4 führen würde. Die zweite Möglichkeit sieht die Verlegung der B 97 im Osten der Gemeinde über den Farrenberg und hinterm Teichwiesenbad entlang vor.

Empörung im Saal

Und das Ergebnis? Es gibt noch keines! Die Verkehrsplaner halten beide Varianten für möglich, welche besser ist, muss eine genauere Untersuchung zeigen. Doch eines wird betont:: Eine Ortsumfahrung für Ottendorf macht nur Sinn, wenn die Anschlussstelle Hermsdorf, die sich mitten im Ort befindet, verschwindet. „Wenn die Autobahnanschlussstelle bleibt, bleibt auch der Verkehr in Ottendorf“, sagt Rotscholl.

Dieser Satz sorgte für Empörung. Denn niemand will auf die Anschlussstelle in Hermsdorf verzichten. Und die Gründe sind vielseitig, kamen am Montagabend alle erneut zur Sprache. So sehen einige Gemeinderäte in der Schließung der Auffahrt Hermsdorf nur das versteckte Ziel der Stadt Dresden, die Anschlussstelle nach Weixdorf und an das Gewerbegebiet Promigberg zu verlegen. Außerdem seien die beiden Anschlussstellen in Hermsdorf und in Ottendorf-Okrilla wichtig für das riesige Gewerbegebiet der Gemeinde. Und auch die Ottendorfer Feuerwehr, die zu vielen Einsätzen auf der Autobahn ausrückt, hat so bessere Möglichkeiten, ihre Pflicht zu erfüllen.

Die Ottendorfer wehren sich

Doch damit nicht genug. CDU-Gemeinderat Mirko Thomas brachte einen weiteren, wichtigen Punkt zur Sprache: die Entwicklung des Betonwerkareals. Denn die Gemeinde plane auf dieser Fläche, die sich mitten in der Ortschaft befindet, unter anderem ein neues Wohngebiet zu entwickeln. „Langfristig rechnen wir mit 5 000 Einwohnern mehr“, so der Gemeinderat. Doch was hat das mit Hermsdorf zu tun? Ganz einfach: Das Betonwerkareal liegt in unmittelbarer Nähe zur Autobahnauffahrt und wäre damit der kürzeste Weg von Ottendorf über die Autobahn in Richtung Dresden. „Wird die Auffahrt geschlossen, fahren all diese Einwohner mitten durch den Ort, um zur Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla zu gelangen“, so Mirko Thomas. Sprich: Wieder mehr Verkehr.

Kurzum: Die Ottendorfer wehren sich weiterhin vehement gegen die Schließung ihrer Anschlussstelle. Das Lasuv konnte diese Hinweise vorerst nur zur Kenntnis nehmen. Gleichzeitig wurde betont, dass die Ergebnisse nur eine Willenserklärung seien. Die Verkehrsplaner müssten nun die verschiedenen Varianten genau überprüfen. Auch die sogenannte Null-Variante, die gar keine Veränderungen an der B 97 für Ottendorf bedeuten würde. „So schnell werden Sie keine Bagger sehen, denn bis zu einem Bau kann es noch über ein Jahrzehnt dauern“, so der Fachmann.

zur Startseite