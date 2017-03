Aus fünf mach drei? Die Volleyball-Bundesliga denkt über eine Reduzierung der Play-off-Spiele ab dem Halbfinale nach. Das sorgt für Wirbel.

Anderthalb Wochen vor Beginn der Play-off-Phase hat die Volleyball-Bundesliga (VBL) der Frauen eine mögliche Änderung des Play-off-Modus publik gemacht. Statt fünf Terminen für Halbfinale und Finale soll es nur drei geben können, wie es auf der Internetseite heißt „in Abhängigkeit der Teilnahme deutscher Vereine an den Endrunden der CEV-Wettbewerbe“.

Dabei hatte die Bundesligaversammlung erst vor dieser Saison beschlossen, dass bereits das Semifinale genau wie das Duell der besten beiden Teams im Modus „best of 5“ ausgetragen wird, das heißt: Zum Weiterkommen beziehungsweise für den Titelgewinn sind drei Siege notwendig. Die Möglichkeit, in Ausnahmefällen in die Terminplanungen kurzfristig eingreifen zu können, hatte die VBL jedoch nach SZ-Informationen damals bereits in den Regularien hinterlegen lassen. Immer in Abhängigkeit des Abschneidens der deutschen Teams in den Europapokalwettbewerben.

Während der Dresdner SC in der Vorrunde der Champions League ausgeschieden ist, kämpft Stuttgart im zweitklassigen CEV-Cup um den Halbfinaleinzug. Das Hinspiel gegen die Italienerinnen von VBC Casalmaggiore endete am Dienstag 2:3, das Rückspiel findet nächsten Mittwoch statt. Bis dahin wird die VBL mit einer Entscheidung warten. Im drittklassigen Challenge-Cup stößt Bundesliga-Spitzenreiter Schwerin am Donnerstag ins Semifinale vor.

Die Halbfinals der internationalen Wettbewerbe (28./29. März) kollidieren jedoch mit dem geplanten Semifinale der deutschen Meisterschaft (1. April). „Es ist eine äußerst schwierige Situation für alle Beteiligten. Eine mögliche Veränderung des Modus träfe uns sowohl sportlich als auch wirtschaftlich“, sagt Sandra Zimmermann, Geschäftsführerin des Titelverteidigers DSC. „Dass auch die Finalspiele gekürzt werden können, war mir bislang nicht bekannt“, betont sie. DSC-Trainer Alexander Waibl hatte die mögliche Modus-Änderung in einem SZ-Interview als „Unding“ bezeichnet. Die VBL pocht darauf, „dass wir den Mannschaften, die europäisch spielen, das Leben so leicht wie möglich machen wollen. Auch, wenn das Dresden betreffen würde“, sagt Pressesprecher Frank Bleydorn. (ald)

