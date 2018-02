Aus Frust und Protest Ortsvorsteher Karl-Heinz Löffler wollte sein Stadtrats-Mandat zurückgeben – weil er sich nicht umfassend informiert fühlt.

Eine gehörige Portion Frust hat sich bei Karl-Heinz Löffler (Bürgerbewegung), dem Ortsvorsteher von Leippe-Torno und Mitglied des Lautaer Stadtrates, aufgestaut. Anlass war die inzwischen beendete Debatte um die öffentliche Widmung eines Teils der Weinbergstraße in Torno. Während Karl-Heinz Löffler diese Widmung als eine Art Vermächtnis aus der Zeit der Selbstständigkeit der Gemeinde Leippe-Torno versteht, spricht sich die Stadtverwaltung Lauta dagegen aus. Einerseits würde hiermit ein Präzedenzfall geschaffen, der zur Folge hätte, dass aus Gründen der Gleichbehandlung auch andere Straße öffentlich gewidmet werden müssten. Zudem bedeutet eine solche Widmung, dass sich die Stadt um Straßenreinigung, -unterhaltung und Winterdienst kümmern müsste, was zusätzliche Kosten und mehr Arbeit für den städtischen Bauhof bedeuten würde.

Die Stadt verweist auf Datenschutz

Das Schlüsselerlebnis für Karl-Heinz Löffler, so informierte er unlängst im Kreise der Ortschaftsräte, war die geschlossene Sitzung des Stadtrates am 15. Januar. „In der Endkonsequenz ist die Widmung der Weinbergstraße mehrheitlich abgelehnt worden.“ Nur drei Stadträte seien dafür gewesen. Was für Karl-Heinz Löffler aber viel schwerer wiegt: Er wollte noch weitere Auskünfte. Die seien ihm unter Verweis auf den Datenschutz verwehrt worden.

Wie der Ortsvorsteher schilderte, habe er daraufhin mit dem Gedanken gespielt, sein Mandat als Stadtrat abzugeben. „Was will ich in einem Stadtrat, wenn ich Informationen, die ich benötige, um nach bestem Recht und Gewissen entscheiden zu können, nicht bekomme?“, fragte er sich. Auch habe er das Gefühl, manipuliert zu werden, wenn er bestimmte Informationen nicht bekommt und trotzdem über etwas entscheiden soll. Die Lehre, die er für sich aus dem Erlebten zieht: „Ich werde in Zukunft noch vorsichtiger sein.“ Bis zum Ende der Wahlperiode, fügt er hinzu.

