Aus Einkaufszentrum wird Neiße Park Das Marktkauf-Areal in Königshufen hat einen neuen Namen. Im kommenden Jahr soll der zweite Abschnitt fertig sein.

Noch heißt es hier auf der Grafik unverbindlich Shopping-Center. Aber seit gestern hat das Einkaufszentrum in Nord einen neuen Namen: Neiße Park. Wann der zum ersten Mal dann am Gebäude zu lesen sein wird, ist aber noch offen. © CEV Immobilien GmbH

Das Interesse an dem Gelände rund um Marktkauf scheint groß: Rund 5000 Zuschriften für einen neuen Namen des Einkaufszentrums hat Centermanager Claus-Dieter Koziel gezählt. „Der Favorit war Neiße Park“, sagt er. Auf Platz zwei lag Marktkauf Center, auf Platz drei Einkaufscenter Königshufen. Interesse an der Namensfindung gab es nicht nur auf deutscher Seite, sondern auch in Polen und Tschechien. Am Donnerstag bekamen zehn Teilnehmer Gutscheine, nicht alle hatten sich für Neiße Park entschieden. Der Schriftzug wird derweil noch erstellt. Wie er genau aussehen wird, ist daher noch offen.

Inzwischen laufen die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt auf dem Gelände auf Hochtouren. „Der erste Abschnitt war ja schon nicht einfach. Aber der Zweite hat es noch mehr in sich. Er ist komplexer, schwieriger“, sagt Claus-Dieter Koziel. Unter anderem muss kartographiert werden, wo welche Ver- und Entsorgungsrohre im Erdboden liegen. „Zeitverzögerungen sind möglich und leider nicht planbar“, sagt der Centermanager. Schon die Eröffnung des ersten Bauabschnittes habe zeitlich gerade so funktioniert. Auf einen genauen Termin für die Fertigstellung des zweiten Abschnittes möchte er sich derzeit noch nicht festlegen. Claus-Dieter Koziel hofft auf das Frühjahr, den Sommer kommenden Jahres. „Wenn es Probleme gibt, kann es aber auch erst Oktober 2018 werden“, sagt er. Generell sei eine Eröffnung im kommenden Jahr ein „sportliches Ziel“, sagt Claus-Dieter Koziel.

Der Handelsimmobilien-Dienstleister CEV aus Hamburg gestaltet seit 2016 im Auftrag des Edeka-Verbundes rund 23500 Quadratmeter Fläche rund um Marktkauf in Nord um. Seit 14 Monaten wird bereits hinter den Kulissen im zweiten Bauabschnitt gearbeitet, sagt der Centermanager. Alle Arbeiten erfolgen bei laufendem Betrieb der Geschäfte. „Ursprünglich war daran gedacht, Marktkauf drei, vier Wochen zu schließen“, schildert Claus-Dieter Koziel. Das kam aber nicht infrage, eine Frage des Geldes. Deshalb wird es nun im Bereich der Kassen eine große Staub-Schutzwand geben, damit die Arbeiter hantieren können. Marktkauf bekommt deshalb einen separaten Zugang. CEV lässt bis zum Modeanbieter Adler umbauen. Adler ist derweil selbst dabei, sein Geschäft auf den neuesten Stand zu bringen, schildert Claus-Dieter Koziel. Das Aussehen aus dem ersten Bauabschnitt des Neiße Parkes soll im zweiten fortgesetzt, sprich die geschwungene Alu-Fassade weitergeführt werden.

„Jedes Einkaufszentrum, das nach der Wende gebaut wurde, wird jetzt angefasst und auf den neuesten Stand gebracht“, sagt Christian Albrecht. Er ist Leiter Centermanagement bei CEV in Hamburg. Mit der Entwicklung des Görlitzer Marktes sei man dort sehr zufrieden. „Die Mieter im neuen ersten Teil haben sich positiv über die Entwicklung geäußert“, sagt Christian Albrecht. CEV betreut seit 1994 unter anderem Fachmarktzentren und Shoppingcenter für Dritte, darunter zahlreiche Einrichtungen des Edeka-Verbundes, wie das in Königshufen. Vom zweiten Bauabschnitt wird hier vor allem Marktkauf selbst betroffen sein. Das Warenhaus wird auf 5000 Quadratmetern modernisiert. Es wird Sitzgelegenheiten geben, W-Lan, Essenangebote im vorderen Bereich. Die Decke wird niedriger. „Ruhiger und gemütlicher“, so beschreibt es Centermanager Claus-Dieter Koziel, soll der alte, neue Marktkauf werden.

Rund 13 Prozent der Einkäufer im Neiße Park kommen aus Polen. Das ergaben Untersuchungen des Centermanagements in den vergangenen Jahren. „Der Kunde mit dem weitesten Anfahrtsweg kam aus Breslau“, schildert Claus-Dieter Koziel. Der heutige Neiße Park wurde 1993 eröffnet. Er gilt als Nahversorger für rund 282000 Menschen in der Gegend, nicht nur für die Görlitzer.

Insgesamt investiert Edeka rund 27 Millionen Euro in die Erneuerung des Einkaufszentrums in Königshufen. „Zur Eröffnung des zweiten Abschnittes gibt es eine große Feier“, verspricht der Görlitzer Centermanager Claus-Dieter Koziel.

zur Startseite