Aus einem Zeitungsfoto wird ein Gemälde Eine Tharandterin fühlt sich von einem SZ-Foto inspiriert und setzt sich an die Leinwand.

zurück Bild 1 von 2 weiter SZ-Leserin Simone Herbst setzte sich künstlerisch mit einem in der SZ gedruckten Foto auseinander und brachte ihre Version des Motivs auf Leinwand. © Simone Herbst SZ-Leserin Simone Herbst setzte sich künstlerisch mit einem in der SZ gedruckten Foto auseinander und brachte ihre Version des Motivs auf Leinwand.

Auf der ersten Seite des Magazins erschien das Foto rechts in der Sächsischen Zeitung am 5. November 2016.

Für die einen ist es nur ein Foto zur Bebilderung eines Artikels, für Simone Herbst aus Tharandt ein Grund, sich an die Leinwand zu setzen und das Foto nachzumalen. „Wieder mal ist die SZ eine Inspiration in vielen Bereichen, zum Beispiel diente mir ein Foto in einer Wochenend-Ausgabe vom 5./6. November als Vorlage zum Malen“, schreibt sie. „Da es für mich eine große Freude war, dieses Bild auf Leinwand zu bringen, schicke ich es Ihnen. Danke.“

Die Sächsische Zeitung bedankt sich für die kreative Zuschrift und wünscht auch allen anderen Lesern eine derart inspirierende Lektüre. Vielleicht gibt es unter unseren treuen Abonnenten noch das eine oder andere künstlerische Talent?

zur Startseite