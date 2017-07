Aus einem Müllcontainer werden zehn Eine neue Vorgabe verpflichtet die Bauunternehmen, ihren Abfall besser zu trennen. Das treibt die Kosten hoch.

Bereit für den Bauschutt: Auf der Baustelle der Wohnungsgesellschaft Riesa am Karl-Marx-Ring warten zwei Container auf ihre Befüllung. Ab August könnte es auf den Baustellen der Region deutlich enger zugehen – dann gilt eine neue Abfallverordnung, die bis zu zehn verschiedene Container vorsieht. Das erhöht den Aufwand – und die Kosten. © Sebastian Schultz

Auf den Baustellen Sachsens gehören sie einfach dazu: große Container, in denen oft erst einmal alles landet. Manchmal sortiert, manchmal wild durcheinander. Zementtüten liegen zwischen Mörtelresten, Holzbrettern und Verpackungsfolien. Damit soll nach Vorgabe der Europäischen Union Schluss sein. Am 1. August tritt die neue Gewerbeabfallverordnung in Kraft, die auch Radebeuls Baustellen betrifft. Ihr Kern ist schnell zusammengefasst: Was Privathaushalten empfohlen wird, soll künftig für alle Gewerbetreibenden zur Pflicht werden: das exakte Sortieren sämtlicher Abfälle. Bislang klaffen hier Lücken. Während das getrennte Sammeln zum Beispiel von Glas, Holz und Metall schon aus Kostengründen seit Jahrzehnten gängige Praxis ist, müssen nun ebenso Beton, Ziegel sowie Fliesen und Keramik getrennt werden. Letzteres hält Michael Heide, Geschäftsführer im Zentralverband Deutsches Baugewerbes (ZDB ) für „absolut unverständlich“, denn dies sei in der Baupraxis nur bedingt möglich und mit großem Mehraufwand verbunden.

Die Richtlinie gilt vor allem für Firmen, in denen viel Abfall anfällt. Gerade Betriebe, deren Baustellen ständig wechseln, könnten dadurch Schwierigkeiten bekommen. Den Auftraggebern – egal ob privater Häuslebauer, Unternehmer oder Stadt – drohen für den gestiegenen Aufwand höhere Kosten. Bauen könnte damit teurer werden, als es jetzt bereits ist. Nach Angaben der sächsischen Statistiker in Kamenz gingen die Preise für den Bau von Wohnungsgebäuden im Freistaat binnen Jahresfrist um 3,6 Prozent nach oben.

In der Branche machen sich die Verantwortlichen keine Illusionen darüber, was passieren wird. „Für uns und die Entsorgungsfirmen hält sich die Belastung in Grenzen. Am Ende sind die Bauherren die Leidtragenden“, sagt stellvertretend für viele der Klipphausener Bauunternehmer Uwe Risse. Die Firma Hasse Transport aus Radebeul kann den ökologischen Sinn zwar verstehen, wirklich positiv ordnet man die Änderungen aber auch hier nicht ein. Wie hoch der Preisauftrieb im Ende ausfällt, lässt sich derzeit nicht abschätzen.

Kein Platz, aber mehr Bürokratie

Zusätzlich zeichnet sich ein Platzproblem auf vielen Baustellen ab: Statt eines Containers werden laut Verordnung zukünftig bis zu zehn Abfallbehälter gebraucht: einer für Pappe und Papier, einer für Glas, einer für Kunststoffe, einer für Dämmmaterial, einer für Holz, einer für Bitumengemische, einer für Gips, einer für Beton, einer für Ziegel und Fliesen und einer für den Restmüll. Schon heute müssen die Container bei kleinen Grundstücken häufig auf und an Straßen abgestellt werden. Gar nicht auszudenken, wenn sich dort bald bis zu zehn Behälter quetschen. Wie das funktionieren soll, ist auch dem Radebeuler Bauunternehmen Lehmann unklar. Die neue Verordnung trifft bei Inhaber Steffen Lehmann auf „pures Unverständnis“.

Drittes Problem im Bunde: Neben dem aufwendigen Recycling sind Gewerbetreibende in Zukunft verpflichtet, ihre Sortierarbeit detailliert zu dokumentieren. Dies kann mithilfe von Lageplänen, Fotos, Liefer- und Wiegescheinen erfolgen. Darüber hinaus benötigen die Baufirmen einen Nachweis ihres Entsorgers. Unklar ist zudem, wer die Umsetzung der neuen Verordnung kontrollieren wird. Sehr wahrscheinlich die Ordnungsämter der Kommunen. Fakt ist, dass zusätzlich Sachverständige benötigt werden, die Nachweise und Ausnahmen überprüfen können.

Die Entsorger in der Region sind nach eigenen Angaben auf die anstehende Herausforderung vorbereitet. „Bisher haben sich schon zwei, drei Unternehmen bei uns gemeldet und wurden in der Sache beraten“, so Neru-Chef Peter Venner. Extra geschulte Sachverständige stünden für die Fragen und Sorgen der Unternehmer bereit. Bedenken, ob überhaupt genügend Bauschuttcontainer vorhanden sind, kann Neru entkräften. Hier sei kein Engpass zu erwarten. Bei der Dokumentation möchte das im Niederauer Ortsteil Gröbern ansässige Unternehmen seine Kunden mit einer eigens entwickelten Software entlasten.

