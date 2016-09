Aus drei mach eins

Noch halten drei Unternehmen in Görlitz. Als erstes schloss Postbus im Frühjahr 2015 die Stadt an sein Netz an. Zu den zwei Linien nach Köln kam im Herbst eine Verbindung nach München hinzu. Auch im selben Jahr nahm Flixbus Görlitz in sein Streckennetz auf und fährt mehrmals täglich nach Berlin.

Dass die Postbuslinien in jetziger Form übernommen werden, scheint unwahrscheinlich. Derzeit stimmen die Flixbus-Planer das künftige Angebot ab. „Ökologisch und ökonomisch ineffiziente Parallelverkehre werden dabei reduziert“, sagt Marie Gloystein, stellt zugleich aber eine bessere Anbindung in Aussicht: „Wir werden unser Angebot künftig weiter ausbauen. Auch für Görlitz werden neue attraktive Verbindungen hinzukommen.“

Am 31. Oktober werden letztmalig die gelben Postbusse in Görlitz halten. Dann wird das Unternehmen zu Flixbus integriert. Doch auch dort sind bislang nur Fahrten bis zum 6. November buchbar. „Wie genau das Angebot ab Görlitz aussehen wird, können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen“, sagt Flixbus-Sprecherin Marie Gloystein. „Generell sind unsere Verbindungen immer vier bis sechs Wochen vor Abfahrtsdatum buchbar.“

Mit 3 Stunden und 20 Minuten und nur einem Zwischenhalt in Cottbus bot BLB bislang die schnellste Verbindung zwischen Berlin und Görlitz. Post- und Flixbus brauchen wegen anderer Routen oder zusätzlicher Stopps mindestens vier Stunden. Wie lang die BLB-Fahrzeuge noch bis in die Bundeshauptstadt rollen, ist offen. „Fahrten von Berlinlinienbus sind definitiv bis zum 31. Oktober sichergestellt. Ob darüber hinaus noch länger Fahrten erfolgen, ist nicht absehbar“, sagt ein Sprecher.

Werden die Bustickets teurer, weil die Konkurrenz fehlt?

Das Reisen soll günstig bleiben, sagt zumindest Flixbus. „Wir befinden uns nach wie vor im Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern, insbesondere dem Pkw und der Bahn“, so Sprecherin Marie Gloystein. „Daher müssen wir auch in Zukunft bei Service und Preisen immer ein Stück besser als die Alternativen sein.“ Getan hat sich zum Beispiel etwas beim Ticketverkauf: Inzwischen können die Fahrkarten in Görlitz an fünf Stellen erworben werden, darunter im Presseladen am Postplatz und beim DER Reisebüro am Demianiplatz.

Christoph Gipp vom Berliner Iges-Institut für Infrastruktur geht dennoch von leicht steigenden Preisen aus. Die jetzigen Tarife könnten sich auf Dauer nicht rechnen: „Letztlich sind geringe Preisaufschläge für die Kunden gut, die auch noch morgen Fernbus fahren wollen.“ Dass Flixbus künftig den Markt dominiert, sieht Gipp wenig problematisch. Schließlich sind immer noch kleine Anbieter aktiv. „Weitere Markteinstiege sind nicht ausgeschlossen, da derzeit ausländische Investoren großes Interesse zeigen.“