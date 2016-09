Aus Dreckecke werden Mietparkplätze Die Kowa räumt rund um die ehemalige Kaufhalle an der Pestalozzistraße auf. Dafür muss der Glascontainer umziehen.

Die Kowa will an der ehemaligen Kaufhalle Ordnung schaffen und Stellplätze vermieten. © André Braun

Rolf Wrona wird aufatmen. Der 76-Jährige wohnt an der Pestalozzistraße. Für ihn ist es immer wieder ein Aufreger, wenn er zur früheren Kaufhalle neben der Oberschule schaut. Er schimpft über Müll und hohes Unkraut. Auch im Rathaus hat er seinem Ärger schon Luft gemacht.

„Wir haben vom Ordnungsamt der Stadt Waldheim eine Aufforderung bekommen und werden jetzt handeln“, sagt Gabriele Schurzmann. Sie ist neben Kathrin Draßdo Geschäftsführerin der Kowa Handelsgenossenschaft Döbeln eG. Die Genossenschaft ist Eigentümer des Grundstückes, auf dem auch noch die frühere Verkaufsimmobilie steht. Die wird nicht mehr als solche genutzt. Das Gelände drumherum dient als Parkplatz und illegaler Müllablagerungsplatz.

Die Kowa wird es nun einfrieden lassen. „Ein Schild, dass es sich um Privatgelände handelt, hat schon immer dagestanden“, sagt Gabriele Schurzmann. Gestört hat das kaum jemanden. Wenn das Grundstück eingezäunt ist, kann es auch von der Entsorgungsgesellschaft nicht mehr angefahren werden. Daher weist Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) darauf hin, dass die Container von ihrem bisherigen Standort hinter der früheren Kaufhalle an die Breuningstraße umziehen. Dort sind sie an der Stelle von ehemals „Krafthand“ zu finden.

Die jetzt noch kostenfreien Stellflächen will die Genossenschaft an Nachbarn und weitere Interessierte als Parkplatz vermieten. Voraussichtlich ab Januar 2017 soll damit begonnen werden.

Das Gebäude der Verkaufsstelle bleibt stehen, so die Kowa-Geschäftsführerin. Sie hat keine Hoffnung, dass sich dort wieder ein Verkauf einmietet. Dafür gibt es zu viele Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung. „Aber für andere Zwecke können die Räume gut genutzt werden“, sagt Gabriele Schurzmann. Derzeit sind Teilflächen als Lager vermietet. Für mehr ist die Immobilie kaum noch geeignet. Diebe haben zum Beispiel die Heizungsrohre gestohlen. In neue investiert die Kowa nicht. (DA/sig)

