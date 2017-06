Aus diesen Vorhaben wird erst mal nichts Gleich mehrere Investitionen müssen bis 2021 aufgeschoben werden. Das Geld wird an anderer Stelle gebraucht.

1,6 Millionen Euro soll der Neubau der 3. Grundschule die Stadt voraussichtlich kosten. Das Vorhaben ist nun vorläufig auf 2021 verschoben.

Die Ganziger Straße wird vorerst ein Ärgernis für Autofahrer bleiben. Der 391 700Euro teure Ausbau der Straße ist erst einmal aus dem Haushalt verschwunden.

Das Gebäude wurde saniert, aber die Außenanlagen an der 1. Grundschule werden noch auf sich warten lassen. Zunächst spart die Stadt damit Kosten von 336 600 Euro.

Das ehemalige RHT-Gelände an der Klötzerstraße sollte erschlossen werden. Auch dieses Vorhaben liegt nun vorerst auf Eis, damit spart die Stadt 397 500 Euro.

Die Anwohner der Ganziger Straße werden sich noch länger gedulden müssen. Eigentlich war vorgesehen, die Straße in Weida innerhalb der nächsten Jahre zu sanieren. Doch daraus wird wohl vorerst nichts. Im Nachtragshaushalt, den der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat, ist das Projekt nicht mehr enthalten. Es ist nicht das einzige Vorhaben, das erst einmal aufgeschoben werden muss. Denn das Geld wird an anderer Stelle gebraucht. Genauer gesagt an drei Stellen, wie Kämmerin Kerstin Köhler vor der Abstimmung noch einmal deutlich machte.

Größter Kostenpunkt ist dabei der Schulhausbau. Die Sanierung der Grundschule am Storchenbrunnen und die Modernisierung sowie der Ausbau der Oberschule am Merzdorfer Park schlagen bis 2020 mit fast 4,5 Millionen Euro zu Buche. Wäre diese Summe nicht im Haushalt bereitgestellt, gäbe es Ende August auch keine Fördermittel, so Stadtsprecher Uwe Päsler. Als zweiten großen Ausgabenposten kalkuliert die Stadt bereits die Kosten für den Breitbandausbau ein. Rund 1,5 Millionen Euro sind dafür bis 2020 eingepreist. „Damit ist der sofortige Beginn der Investition möglich, sobald die Förderung von Bund oder Freistaat bewilligt ist“, erklärt Päsler. Drittens hält die Stadt Geld im Haushalt bereit, um notfalls die Blechbrücke am Bahnhof abzureißen. Das könnte noch in diesem Jahr passieren. Entscheidend ist ein Gutachten, das für Ende Juli erwartet wird.

Hinzu kommen noch andere Veränderungen, etwa höhere Kosten für den Umbau der Freizeitinsel in Merzdorf, wo die Stadt umfassend modernisieren will. Auch der Neubau der Brücke Lange Straße musste noch in den Haushalt aufgenommen werden. Eine weitere Unsicherheit entsteht dadurch, dass Riesa ab 2018 etwa 9 Millionen Euro weniger vom Freistaat Sachsen bekommen wird, weil die Gewerbesteuereinnahmen über dem Plan lagen. „Im Gegenzug wurde Gewerbesteuer von 8 Millionen Euro zusätzlich für die nächsten vier Jahre kalkuliert“, erklärt der Stadtsprecher. Das sei „bekanntermaßen immer ein schwieriger Posten, aber der Trend ist zumindest 2017 bisher sehr positiv“.

Alles in allem ergibt sich laut Uwe Päsler ein Mehrbedarf von etwas mehr als 4,8 Millionen Euro. Einen Teil davon – 1,6 Millionen Euro – möchte die Stadt über neue Kredite finanzieren. Der Rest muss durch Verschiebungen im Haushalt eingespart werden. Und davon sind neben der eingangs erwähnten Ganziger Straße noch einige weitere Posten betroffen. So wird etwa die 1. Grundschule am Rathausplatz noch etwas länger darauf warten müssen, dass der Spielplatz und die Außenanlagen auf dem Schulgelände erneuert werden. „Der Bau der 3. Grundschule ist auch vorläufig auf 2021 verschoben worden, was 1,605 Millionen Euro Einsparung für die Planung bis 2020 bringt“, erklärt der Stadtsprecher weiter. Ein verhältnismäßig kleiner Posten sind da die Einsparungen bei den Spielplätzen. 90 000 Euro möchte die Stadt sparen, indem vorerst keine neuen Geräte angeschafft werden. Die Sparmaßnahme betrifft aber keinesfalls die Pflege und Wartung, betonte die Stadtverwaltung im Stadtrat. Auch die Erschließung des RHT-Geländes an der Klötzerstraße ist vorerst auf Eis gelegt, fast 400 000 Euro spart die Stadt hier. Außerdem fallen die Schul-umzüge wohl günstiger aus, wie neue Planungen ergeben haben – auch hier spart Riesa noch einmal 400 000 Euro. „Zudem können wir 400 000 Euro bei baulichen Maßnahmen für die Schulumzüge einsparen, weil dort nochmals neu geplant wurde“, erklärt Uwe Päsler.

Dass diese Vorhaben derzeit im Haushalt nicht eingeplant sind, bedeutet laut Päsler nicht, dass sie tatsächlich erst in vier Jahren realisiert werden können. Es sei durchaus möglich, dass zumindest einige der Projekte, die nun vorerst auf Eis liegen, doch noch finanziert werden können.

