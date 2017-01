Aus der Zeit gefallen

1-DM-Schild an der Weise-Bibliothek in Zittau © Rafael Sampedro

Es soll ja immer noch Menschen geben, die Euro in DM umrechnen, um ein Gefühl für Preise zu bekommen. Noch einstecken dagegen dürften nur die wenigsten die alte Währung haben. Leiht man in der modernen Christian-Weise-Bibliothek im Salzhaus Bücher aus, könnte man aber meinen, man braucht sie: An den Schließfächern für die Taschen der Besucher am Eingang steht, dass sie mit dem Einwurf einer DM abzuschließen sind. Was nun? 51 Cent einwerfen – was umgerechnet eine DM entspricht – ist ja nun wirklich Quatsch. Aber keine Sorge: Die Schlösser funktionieren auch mit einer 1-Euro-Münze. Nur die Beschriftung ist eben seit rund 15 Jahren veraltet. (SZ/tm)

