Aus der Weihnachtsbäckerei ... gab es für die SZ so manche Leckerei. Wir haben uns durchgekostet und den Görlitzer Plätzchenkönig ermittelt.

zurück Bild 1 von 4 weiter Unsere Plätzenkönige: Kinder der ersten Klasse der Neißegrundschule backen Plätzchen nach historischen Rezepten – hier entstehen gerade die Sieger im Plätzchentest, die Haselnussmakronen. Mutter Antje Kohli (links) und Erzieherin Jamina Henze gehen helfend zur Hand. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c Unsere Plätzenkönige: Kinder der ersten Klasse der Neißegrundschule backen Plätzchen nach historischen Rezepten – hier entstehen gerade die Sieger im Plätzchentest, die Haselnussmakronen. Mutter Antje Kohli (links) und Erzieherin Jamina Henze gehen helfend zur Hand.

Plätzchentest in der SZ Redaktion: Korrekturleserin Sabine Palfi ist begeistert. Fotos: Nikolai Schmidt

Viele interessante, aber vor allem leckere Sorten haben die SZ-Leser gebacken.

Am Berufsschulzentrum kosteten Dominik Wetzel, Pauline Henkel und Ernährungslehrerin Manuela Lehmann (v.l.).

Tief in die Vergangenheit sind sie gegangen. Wollten doch mal sehen, wie früher Weihnachtsplätzchen gebacken wurden. Und die Kinder der ersten Klasse der Neißegrundschule sind fündig geworden: in der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaften entdeckten sie das Buch „Der Weg zum Herzen des Mannes – Görlitzer Geschenk-Kochbuch für junge Ehen“. Darin: viele Ideen für junge Köchinnen, darunter Plätzchenrezepte für Hausleckerle, Schokoladenschäumchen, Mandelspäne oder Zuckerschnecken.

Fünf Rezepte nahmen die Erstklässler, Erzieherin Jamina Heinze und Klassenlehrerin Kerstin Wilke mit – zum Nachbacken in der Schule. Die Backofen glühten schließlich in der vorletzten Adventswoche. Auch die SZ bekam eine Kostprobe, uns brachten die Kinder Haselnussmakronen – zusammen mit einem Bericht über ihren Ausflug in die historische Bibliothek. Die Haselnussmakronen wurden von der strengen Jury im Wettbewerb um den Görlitzer Plätzchenkönig verkostet. Genau wie die Butter- und Schokoladenkekse von Gisela Hintze aus Görlitz, die klassischen Weihnachtsplätzchen von Sebastian Menzel aus Görlitz, die Kekse von Gabriele Anders aus Reichenbach und die von Anneliese Kreisch, ebenfalls aus Görlitz. Natürlich wurden auch das Mandelgebäck, die Haferflockenplätzchen und das Spritzgebäck von Carina Schmidt, die in Pirna wohnt, gekostet – genau wie die Weihnachtsplätzchen der Görlitzerinnern Mandy Herzog und Ursula Lindner. Frau Lindner zelebriert die Adventsbäckerei regelrecht. Schon viele Wochen vorher stellt sie Lebkuchenteig her, der dann lange kühl stehen muss. Im November und Dezember ist dann Backen im Akkord angesagt. Zwischen sieben und zehn Sorten macht sie jedes Jahr, den Großteil zum Verschenken. „Die Resonanz ist durchweg positiv, deshalb mache ich es ja“, sagt sie. Manchmal gibt es enttäuschte Gesichter, wenn eine besonders leckere Sorte schon alle ist. „Dann muss eben nachgebacken werden.“ Auch ein altes Familienrezept ist dabei: „Oma Mariechens“ heißen die Plätzchen, sie stammen aus der Rezeptsammlung von Ursula Lindners Oma Maria, die alle aber nur Mariechen nannten.

„Oma Mariechens“ und das übrige Backwerk haben wir einer kleinen Prüfung untergezogen – genau genommen sogar zwei. Zum einen kosteten zwei der Korrekturleserinnen. Das sind jene Frauen, die jeden Nachmittag die fertigen Seiten der nächsten SZ-Ausgabe auf den Tisch bekommen und sie auf Fehler durchsuchen. Eine willkommene Abwechslung, wenn es da mal eine Plätzchenverkostungs-Pause gibt. Für gut befunden wurden alle eingegangenen Kekse. Optisch hat das eine oder andere Werk zwar mehr überzeugt als andere, aber lecker waren alle. Nur ein paar mehr weihnachtliche Zutaten hätten sie sich hier und da gewünscht. Aber das ist eben alles Geschmackssache und jede Familie hat ohnehin ihre eigenen Traditionen.

Daheim bei Pauline Henkel wird immer am Buß- und Bettag gerührt und geknetet. 500 Stück macht die 18-jährige Waltersdorferin jedes Jahr mit ihrer Mutter. Ein großer Teil der Ausstechplätzchen mit Marzipan wird verschenkt. „Ich wollte schon Bäckerin werden, seit ich im Kindergarten war“, erzählt Pauline Henkel. Jetzt lernt sie ihren Traumberuf – was sie auf jeden Fall qualifiziert hat, in der zweiten Hälfte unserer Plätzchenkönig-Jury zu sein. Die haben wir uns nämlich bei den angehenden Bäckern des Berufsschulzentrums Görlitz gesucht, wo neben Pauline Henkel auch der 19-jährige Görlitzer Dominik Wetzel lernt. Er ist Lehrling in der Tschirch-Bäckerei. Zusammen mit Ernährungslehrerin Manuela Lehmann kosteten die beiden Jugendlichen unsere Plätzchen. „Ingwer muss man mögen, aber wenn man es tut, sind diese Plätzchen hier total lecker“, urteilten sie beispielsweise bei den Ingwer-Plätzchen. Bei den Schokoladenplätzchen war nach Meinung der Experten doch etwas zu viel Schoko im Spiel. „Das schmeckt zwar, wird aber immer mehr im Mund“, so Manuela Lehmann. Obwohl beide Juryhälften unabhängig voneinander kosteten, kamen sie am Ende auf das gleiche Ergebnis: Unschlagbar lecker seien die historischen Haselnussmakronen der Schüler aus der Neißegrundschule gewesen. Sie alle sind demnach unsere Plätzchenkönige. Das Urteil fiel übrigens ohne den Kinder-Bonus: Die Verkoster wussten vorher nicht, von wem sie was kosten. Ganz oben rangierten außerdem die süßen Gaben von Mandy Herzog und Carina Schmidt. An diese drei geht jeweils das Buch „Weihnachtsbäckerei – Die Schätze aus Omas Backbuch“ mit vielen historischen Rezepten zum Ausprobieren. Herzlichen Glückwunsch! Allen anderen sei auf das Herzlichste gedankt.

zur Startseite