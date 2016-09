Aus der Partei der Schlauberger Peer Steinbrück hat stets polarisiert. Seinen Abschied aus der großen Politik nutzt er für ein eindringliches Plädoyer.

Abschied aus dem Bundestag: Peer Steinbrück hat am Donnerstag seine letzte Rede gehalten. © dpa

Auch Unvollendete müssen irgendwann Schluss machen. Peer Steinbrück, 69, war Staatssekretär und Landesminister in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, NRW-Ministerpräsident und schließlich Bundesfinanzminister, aber er wurde nicht das, wofür er sich immer geeignet hielt: Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.

Dass dieses Karriereziel zu seinem eigenen Bedauern unerreicht blieb, war auch aus seiner Abschiedsrede vor dem Bundestag am Donnerstag herauszuhören. Steinbrück scheidet zum Monatsende aus und wird Chef der Helmut-Schmidt-Stiftung, die das Erbe des von ihm verehrten Alt-Kanzlers verwaltet und sich Zukunftsfragen widmet.

In seiner unterhaltsamen Rede warb er dafür, die europäische Einigung gegen den Populismus und die Renationalisierung zu verteidigen. Das, sagte Steinbrück, sei „jede Anstrengung wert“. Dass Deutschland in seiner zentralen Lage hier eine besondere Verantwortung trage und wohl auch einen Preis zu bezahlen habe, müsse erklärt werden – „mit Verstand, aber offenbar mit noch sehr viel mehr Herz“. Man muss das als Kritik an der Verstandeskanzlerin Angela Merkel lesen, der der Sozialdemokrat Steinbrück in der Großen Koalition und während der Finanzkrise bis 2009 diente, der er sich aber immer überlegen fühlte.

Steinbrück wurde 2013 mehr oder weniger aus Versehen Kanzlerkandidat der SPD, hielt sich gleichwohl für geeignet, scheiterte aber an sich und seiner Partei. Und natürlich an der öffentlichen Wahrnehmung, in der der Hang zu teuren Weinen und hohen Rednerhonoraren verdächtig erschien. Auch seinen Genossen war Steinbrück nicht links und parteitreu genug. Vor der Fraktion verabschiedete er sich diese Woche mit dem Wunsch nach „mehr Beinfreiheit für künftige Frontmänner und Frontfrauen“.

Er habe lernen müssen, sagte er im Bundestag, dass sich in der Politik „Schlauberger und Sumpfhühner“ quer über alle Parteien so verteilten wie auch im Rest der Bevölkerung. Er habe sich natürlich immer zur Partei der Schlauberger gezählt, bekannte er zum Abschluss. Da lachten auch die Sumpfhühner.

