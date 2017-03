Aus der Not heraus auf Platz sechs Die deutschen Langläufer überraschen bei der nordischen Ski-Weltmeisterschaft.

Florian Notz läuft ein überragendes Staffelrennen. © zb

Eine ungeahnt starke Leistung hat den deutschen Langläufern bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Lahti Platz sechs in der 4x10-Kilometer-Staffel beschert. Am Freitag waren Thomas Bing, Jonas Dobler, Florian Notz und Lucas Bögl bis 1,2 Kilometer vor dem Ziel sogar auf Bronze-Kurs, bevor die bedeutend höher eingeschätzten Schweden und Finnen doch noch davonskateten. Den Titel sicherten sich zum neunten Mal hintereinander die Norweger. Sie bezwangen die Russen um 4,6 Sekunden. Bronze ging an Schweden.

„Ich habe Gänsehaut“, sagte Langlauf-Chef Andreas Schlütter. „Wir haben gezeigt, dass wir noch da sind und leben. Ich bin stolz auf die Jungs“, sagte Trainer Janko Neuber. Nach den Ausfällen von Sebastian Eisenlauer und Tim Tscharnke trauten beide dem Notquartett ein Ergebnis um Platz zehn zu. Doch schon Startläufer Bing spielte in der Verfolgergruppe hinter Norwegern und Russen eine gute Rolle und wechselte als Vierter. „Eigentlich wollte ich am Russen dranbleiben, aber er war zu stark“, sagte er. Dobler lief als Zweiter gegen die stärksten Läufer der anderen Mannschaften. „Einer muss es ja machen“, sagte er. 7,5 Kilometer ging der Traunsteiner mit. Dann war er mit seinen Kräften am Ende, Platz sechs dennoch eine gute Position, zumal mit Notz der beste Deutsche folgte. Er hängte sich an den Schweden Markus Hellner an, ließ sich von ihm nach vorn ziehen und wechselte als Dritter. „Er hat ein Mordstempo gemacht. Ich bin zufrieden, dass ich ihn halten konnte“, sagte Notz.

Bögl probierte es zweimal, die Gruppe zu sprengen. Doch der Schwede Calle Halfvarsson und der Finne Matti Heikkinen konterten. „Schade, dass es nicht geklappt hat, aber ich bin ja auch nicht gegen Anfänger gelaufen“, sagte Bögl. (dpa)

