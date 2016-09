Aus dem Zwingerteich gefischt Die dicken Spiegelkarpfen drehen keine Runden mehr. Ihre Tage sind gezählt.

Aus dem Zwingerteich bald auf den Tisch: 800 Kilo Spiegelkarpfen. © Christian Juppe

Strömender Regen und nicht zu warm, das perfekte Wetter für Oliver Naumann und seine Helfer. Seit acht Uhr stehen die Männer bis zum Bauch im Wasser. Weil der Zwingerteich nicht abgelassen werden kann, wie die anderen Gewässer, die sie bewirtschaften, müssen die Karpfen mit Netzen zusammengetrieben werden. „Wir beginnen an der Seite zum Postplatz. Jeweils vier Männer an jeder Seite halten das große Netz und ziehen es in Richtung Kronentor und weiter“, sagt Naumann, Geschäftsführer der Firma AVD Angel-Service GmbH. Dasselbe passiert von der anderen Seite nahe der Semperoper. Am Ende sind die meisten Fische in den Netzen gefangen. Routiniert holen Naumanns Mitarbeiter rund 1,5 Tonnen Spiegel-, Gras- und Farbkarpfen per Kescher aus dem Teich.

Doch die widersetzen sich, so gut sie können, schlagen wild mit den Schwänzen und springen in die Luft. „Fische sind wechselwarme Tiere. Durch die hohen Temperaturen der letzten Tage sind sie sehr agil“, sagt Oliver Naumann. Kälteres Wetter wäre ihm zu Abfischen lieber gewesen, denn dann sind die Tiere ruhiger und haben weniger Stress. „Doch wenn wir länger gewartet hätten, wäre noch mehr Laub in den Zwingerteich gefallen. Das behindert uns“, sagt der Karpfenexperte. Auch am Sonnabend verfangen sich braune Blätter in den Netzen, und Stückchen kleben an den Karpfen, die landen zunächst in zwei großen Bottichen mit sauerstoffangereichertem Wasser. Streng getrennt nach ausgereiften Speisekarpfen von anderthalb bis 2,5 Kilogramm Gewicht und jungen Fischen. Letztere werden in andere Teiche zum Überwintern gesetzt. Strenge Minusgrade würden die Tiere im flachen Zwingerteich nicht überstehen. Erst im Frühjahr werden sie hier wieder eingesetzt.

Die dreijährigen Spiegelkarpfen, rund 800 Kilogramm, haben Naumann und seine Männer rausgefischt, kommen zunächst für zwei Wochen in große Wasserbehälter, sogenannte Hälter, in Zschorna. Ab 30. September verkauft Naumann die Fische in seinem Laden in der Rennersdorfer Straße. 5,90 Euro kostet das Kilo, wenn man einen ausgenommenen Fisch kauft.

Damit sich die Tiere im Zwingerteich gut entwickeln, hat Naumann vom Frühjahr an regelmäßig Wasserproben genommen und sie auf Schadstoffe und den Sauerstoffgehalt kontrolliert. Anhand von Probefängen sah er, ob die Karpfen gut wachsen. Zweimal pro Woche fuhr er morgens ans Kronentor, um Weizen zu verfüttern. Aber nur, solange die Wasserqualität gut war. Er kennt inzwischen auch den Reiher, der sich seit einigen Wochen am Zwingerteich heimisch fühlt. Beim Abfischen findet Naumann einige kleine Fische, die der Reiher angepickt hat. Mancher überlebt das nicht. „Aber ein Reiher ist noch kein Problem“, sagt der Experte. Naumann selbst freut sich auf den ersten Karpfen Ende September, den er am liebsten blau zubereitet und isst.

