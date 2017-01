Aus dem Verkehr gezogen Bei Kontrollen hinderte die Polizei am Wochenende mehrere Fahrzeuglenker an der Weiterfahrt.

Symbolfoto: dpa

Zwei betrunkene Autofahrer zogen Beamte des Polizeireviers Döbeln in den Abend- bzw. Nachtstunden aus dem Verkehr.

In Döbeln am Körnerplatz wurde am Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr, ein Audi gestoppt, dessen 40 Jahre alter Fahrer kontrolliert wurde. Es stellte sich heraus, dass er laut Atemalkoholtest mit 1,86 Promille am Steuer saß. Blutentnahme und Anzeige folgten.

In Großweitzschen in der Straße Heiterer Blick verfinsterte sich der Blick der Beamten, als sie dort am späten Sonnabendabend, gegen 22.30 Uhr, eine Mercedes-Fahrerin anhielten, die 2,48 Promille „getankt“ hatte. Auch hier folgten Blutentnahme und Anzeige. Für beide Fahrzeugführer ist der Führerschein erst mal weg. (DA)

