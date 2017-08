Sportlerwahl 2016/17: Fußballer des Jahres Aus dem Tor auf die Trainerbank Reiner Helm trainiert die D-Junioren-Fußballer des VfB Leisnig. Mit denen will er kommende Saison sogar aufs Treppchen.

Hat viel Spaß bei seiner ehrenamtlichen Arbeit als Nachwuchstrainer: Reiner Helm vom VfB Leisnig. © André Braun

Zweimal in der Woche Training, am Wochenende Spiel. Dazwischen sind noch oft organisatorische Dinge zu klären. Nachwuchstrainer ist keine leichte Aufgabe. Und doch eine, für die Reiner Helm vom VfB Leisnig seit vielen Jahren voll aufgeht. Aus diesem Grund ist der ehemaliger Kicker des Vereins beim Fußball-Spezial der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Ehrenamt – Ohne die es nicht geht!“ nominiert.

„Mit Kindern zu arbeiten, das macht schon Spaß. In meinem nächsten Leben werde ich arbeitsmäßig etwas mit Kindern machen!“, kündigt er lachend an und erzählt, wie er 2011 Nachwuchstrainer geworden sei. Von 1998 bis 2004 hätte der Alt-Herren-Keeper schon mal das Torwarttraining bei den Bergstädtern geleitet, dann aber nur noch Senioren gespielt. Später wurde er gefragt, ob er wieder als Torwarttrainer zur Verfügung stände, doch das hätte sich zerschlagen, weil eher die Spieler angelernt werden mussten, und so stieg er bei den D-Junioren ein und übernahm diese 2012 ganz, als der Trainer aufhören musste.

Selbst begonnen mit dem Fußballspielen hat Reiner Helm als Kind 1973/74 bei Jörg Reichow und Werner Hynitzsch. Er durchlief dann den gesamten Nachwuchsbereich bis 1984, wo er in die Männer rückte. Immer im Angriff. Dann kam die Armee, und als er 1985 heimkehrte, spielte Helm noch ein halbes Jahr. Doch hätte er Familie und Hausbau nicht mehr mit dem Fußball unter einen Hut bekommen. Erst 1995, als die Alten Herren kamen, begann er wieder und spielte nun alles, um am Ende im Tor zu landen. Vom Fußball konnte er auch nicht lassen, als nach einer Verletzung 2012 für ihn Schluss war. Und so betreut der 53-Jährige seitdem die D-Junioren, im Jahr 2014 sogar ganz allein. „Aber da waren gute Muttis dabei, die ganz toll geholfen haben, vor allem die Frau Ratzka“, erzählt Helm und fügt an: „Die Muttis sind wichtig. Die sollen die Kinder nicht in Watte packen, aber dennoch ordentlich mitmachen.“ Mittlerweile würde das Trainergespann aus drei Mann bestehen, Martin Lindner und Dustin Doant mithelfen. „Wir ergänzen uns super und es macht eine Menge Spaß mit den Kindern.“ Dass da Erfolge nicht ausbleiben, erscheint nahezu logisch. So kam die Leisniger D-Junioren-Truppe im Vorjahr auf Platz vier der Kreisliga B ein und für die kommende Saison, in der richtig talentierte Jungs dabei wären, rechnet sich Helm schon einen Platz auf dem Treppchen aus.

Zu der Männermannschaft würde er übrigens eher unregelmäßig zuschauen gehen, auch wenn sein dort Sohn mitspielt. Da fehle dem Schweißer im Apparatebau die Zeit, denn sein Garten und vor allem die Blumen wären ein weiteres zeitaufwendiges Hobby. Und fährt er doch mal zum Fußball, dann mit seiner Frau zu Carl-Zeiss Jena. Von dieser Mannschaft sei er schon seit 1973 Anhänger, als die bei einem Pokalfinale Dynamo Dresden geschlagen hätten, und er im Leipziger Zentralstadion dabei war. „Wenn Dresden gewonnen hätte, wäre ich jetzt wohl Dynamo-Fan“, lacht er und erklärt: „Eigentlich interessiert mich der ganz Ostfußball, ohne dass ich ein großer Fan bin.“ Und Fußball eben überhaupt. Deshalb hat er sich nach gesundheitlichen Problemen durchgebissen, um wieder bei seinen Jungs auf dem Platz zu stehen und denen was zu zeigen. „Das kriegen wir alles hin, es geht weiter“, sagt Reiner Helm und im Verein ist man genau so froh darüber, wie im Umfeld der D-Junioren-Mannschaft.

