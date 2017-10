Aus dem Spreetal an die Stadtspitze Martha Fuchs wird 1959 erste Oberbürgermeisterin von Braunschweig. Ein Vortrag stellt die ungewöhnliche Biografie der Gastwirtstochter aus Bautzen vor.

Martha Fuchs, Gastwirtstochter aus Grubschütz, wurde Bürgermeisterin in Braunschweig. © Artmann

Bisher ist sie die einzige Oberbürgermeisterin der niedersächsischen Stadt Braunschweig. Die gebürtige Grubschützerin holte 1959 sich das Mandat mit einem Wahlsieg der Sozialdemokratie. Den Urnengang soll sie damals mit den Worten sächselnd kommentiert haben: „Nu wer‘ ichs den Männern mal beweisen, dass wirs ooch können!“ Anlässlich ihres 125. Geburtstags stellt nun Regina Blume bei einem Vortrag des Archivverbunds Bautzen den ungewöhnlichen Lebensweg der Gastwirtstag aus dem Bautzener Spreetal.

Martha Fuchs wird am 1. Oktober 1892 in Grubschütz geboren. Doch schon bald zieht es die kleine Familie in die Stadt. Ende der 1890er Jahre kauft der Vater das Eckhaus in der Straße An der Petrigasse 1. Besonders Arbeitern öffnet er seine Gaststube. Gerade fassen im politischen Leben der Stadt die Sozialdemokraten Fuß. Die Gewerkschaften rufen zu Streiks auf. Es sind unruhige Zeiten. Zusätzlich muss die Familie mit dem Tod der Mutter einen Schicksalsschlag verkraften. Die 13-jährige Martha übernimmt die Aufgaben für ihre vier jüngeren Geschwister. Parallel besucht sie die Bürgerschule, später wechselt sie zur Handelsschule. Am 1. November 1919 heiratet sie Georg Fuchs. Er ist verwitwet und hat drei Kinder gefeiert. Danach packt die neue Familie die Koffer. Ihr Ziel heißt Magdeburg. Georg Fuchs wird Redakteur bei der „Volkszeitung“, im Jahr 1923 übernimmt er in Braunschweig die politische Redaktion der Zeitung „Volksfreund“. Seine Frau arbeitet als Armenwaisenpflegerin und geht 1925 als SPD-Mitglied in den Stadtrat. Auch in den Landtag zieht sie für ihre Partei ein. Das Glück währt nicht lang. Mit nur 45 Jahren stirbt Georg Fuchs.

Gestapo verhört sie

Martha Fuchs nimmt 1930 eine Stelle als Gewerbeaufsichtsbeamtin an. Drei Jahre später schmeißen die Nationalsozialisten die Sozialdemokratin aus allen Ämtern. Mit dem Handel von Kochtöpfen bringt sie die Familie durch. Dazu holt die Gestapo sie und ihre inzwischen erwachsenen Kinder regelmäßig zum Verhör. Zwei von ihnen fliehen ins Ausland. Martha Fuchs verlegt ihre politische Arbeit in den Untergrund. Am 22. August 1944 wird sie verhaftet. Aus dem Konzentrationslager Ravensbrück gelingt ihr im April 1945 die Flucht.

Mit 53 Jahren startet die Sozialdemokratin noch mal durch. Am 7. Mai 1946 wird sie die erste Kultusministerin im Freistaat Braunschweig, später Staatssekretärin für Flüchtlingswesen - und am 27. Mai 1959 Oberbürgermeisterin. Bis 1964 bleibt sie das Oberhaupt der niedersächsischen Stadt. Mit 74 Jahren stirbt Martha Fuchs am 8. Januar 1966 in ihrer Wahlheimat.

Vortrag am 17. Oktober, 19 Uhr im Veranstaltungsraum des Archivverbunds, Schloßstraße 12 in Bautzen.

zur Startseite