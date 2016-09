Aus dem Programm der Aktionstage

Verkehrsplaner Kunstmann stellt Radverbindungen vor. Foto: Nikolai Schmidt

Aktionsreich: Von Partytime bis zur Schatzsucher-Runde

Der Kühlhaus-Verein Weinhübel organisiert für den 24. September, 14 bis 19 Uhr, ein Familienfest, unter anderem mit Textilgestaltung von Radmotiven. Rund um die Hospitalstraße 30/Jakob-straße 6 a gibt es von mehreren Vereinen am 23. September den „Parking-Day“ (16 bis 19 Uhr): Erleben Sie Autoparkflächen einmal anders. Das Familienbüro lädt am 21. September, 16 Uhr, auf den Demianiplatz 7 zur Entdecker- und Schatzsuche mit dem neuen Kinderstadtplan ein. Hierzu indes sind Anmeldungen zu empfehlen: Telefon 03581 8787333.

Wissenswert: Tierpark und Museen sind mit Spaß dabei

Eine spezielle Führung durch den Tierpark geht am 19. September der Frage nach: Wie bewegen sich eigentlich Tiere? (Treff 16 Uhr, Kasse). In der Comenius-Buchhandlung liest Gabi Kretschmer am 21. September, 19.30 Uhr, aus dem Umwelt-Schreiben von Papst Franziskus. Das Senckenberg-Museum gestaltet am 22. September, ab 15 Uhr, die Themenführung „In zwei Stunden durch die Oberlausitz“. Und am Museum Neißstraße 30 beginnt am 22. September, 16 Uhr, mit Ines Haaser ein kulturgeschichtlicher Spaziergang entlang der Neiße.

Reiselustig: Jens Kunstmann zeigt sichere Fahrradtouren

Stadtplaner Jens Kunstmann begleitet Interessenten auf Radtouren nach der Frage „Wie komme ich gut und sicher mit dem Fahrrad in die Stadt?“ Es geht darum, fahrradfreundliche Verbindungen aus nördlicher und westlicher Richtung aufzuzeigen. Kunstmann muss sie kennen, schließlich hat er sie ja in der Stadtverwaltung selbst mit geplant. Die 90-minütigen Fahrten starten jeweils um 17 Uhr. Am 20. September beginnt die Tour an der Kö-Passage Königshufen, am 22. September in Rauschwalde an der Christuskirche Diesterwegplatz.

Abfahrbereit: Viele Touren führen zu originellen Zielen

Markus Ritz begleitet Radler am 23. September, 16 Uhr, ab Naturkundemuseum (16.15 Uhr Tierpark) zur Tour mit Vogelbeobachtung an den Berzdorfer See (Fernglas mitbringen). Zur Skate-Night durch die Innenstadt am 23. September begleitet die Skater ein Musikfahrzeug (Treff 19 Uhr, Wilhelmsplatz; Helmpflicht; Kinder nur mit Eltern). Am 24. September startet um 10 Uhr an der Blumenuhr eine Radtour durch die polnische Oberlausitz. Tourleiter Michael Winter vom ADFC hat dabei Feldwege mit Apfel-, Birnen- und Quittenbäumen im Visier.

