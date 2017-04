Aus dem Ei gepellt Löbau putzt sich für den Osterhasentag heraus. Für Händler ist der erste verkaufsoffene Tag des Jahres eine Chance.

Innerhalb kurzer Zeit hat die Vorschulgruppe der Löbauer Kita „Haus Sonnenschein“ zusammen mit Löbaus Naturfreunden aus einem normalen Brunnen in der Inneren Zittauer Straße einen bunten Osterbrunnen gemacht. Das Schmücken vor dem Osterhasentag hat Tradition. © Klaus Lehnert

Traditionen sind dazu da, um gepflegt zu werden. Löbaus Naturfreunde haben aus einer Idee, die vor 17 Jahren bei einer Reise durch den Odenwald entstanden ist, einen jährlichen Brauch gemacht und diesen in Löbau etabliert – nämlich das Schmücken des kleinen Brunnens in der Inneren Zittauer Straße. Rund eine Woche vor Ostern gestalten die Naturfreunde den Brunnen mit selbstgebundenen Reisiggirlanden und selbstbemalten Eiern. Aus einem normalen Brunnen entsteht so Stück für Stück Löbaus bunter Osterbrunnen. Mit dabei gewesen ist wie immer auch die Vorschulgruppe der Kita „Haus Sonnenschein“ aus Löbau-Süd. Hundert bunte Eier haben die Kleinen gefärbt und am Donnerstag beim Schmücken aufgehangen, wie Kita-Leiterin Anke Gruhl mitteilt. Die Naturfreunde sind froh über die Hilfe. „Die Kinder haben wie immer richtig gut mitgemacht“, sagt Klaus-Dieter Fuchs von den Naturliebhabern.

Pünktlich zum Osterhasentag und dem gleichzeitig ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr ist der Brunnen nun also hübsch gemacht. Schließlich soll die Stadt von ihrer besten, österlichen Seite präsentiert werden. Bleibt nur zu hoffen, dass auch das Wetter mitspielt. Dann nämlich hätten alle Löbauer abseits des Umleitungstrubels unter der Woche Zeit, in Ruhe durch Stadt und Geschäfte zu stöbern. René Kammermeier, Inhaber der gleichnamigen Confiserie in der Bahnhofstraße, blickt dem verkaufsoffenen Osterhasensonntag positiv entgegen. „Dann geht vielleicht der ein oder andere einkaufen, der unter der Woche keine Zeit dafür hat“, sagt er. Auf spezielle Angebote, die extra auf den verkaufsoffenen Sonntag zugeschnitten sind, setzt Kammermeier in seiner Confiserie aber nicht. „Das haben wir ausprobiert, wurde aber nicht angenommen“, sagt er.

Auch Schuhhändlerin Ines Hanke, die zuletzt mit technischen Problemen nach der Neueröffnung ihres Ladens zu kämpfen hatte, freut sich auf Sonntag. Die geöffneten Geschäfte kämen bei Löbauern, aber auch bei Auswärtigen gut an, so die Händlerin. In ihrem Schuhladen kann mittlerweile sogar wieder mit EC- oder Kreditkarte bezahlt werden. Nur das Festnetztelefon funktioniert nach ihrem Umzug von der Inneren Zittauer Straße in die Nicolaistraße immer noch nicht. Frau Hanke hofft aber, dass sich die Telefonprobleme in zwei bis drei Wochen in Luft aufgelöst haben. Wer am Sonntag mit dem Auto zum Eiersuchen und Einkaufen in Löbaus Innenstadt will, sollte vorsichtiger fahren, als es derzeit ohnehin möglich ist. Denn es kann sein, dass immer mal wieder zwei Osterhasen durch die Innenstadt hoppeln. „Sie verteilen Geschenke“, sagt Jens Hübner von der Löbauer Werbegemeinschaft. Geschenke oder besser gesagt: Etwas zu gewinnen gibt es aber auch auf anderem Wege. Wie schon seit einigen Jahren Usus geworden, werden auch am Sonntag wieder kleine Likörfläschchen, mit aufgedruckten Zahlen, unter die Besucher gebracht. Wer beim Bummel seine Zahl an einem Schaufenster der Händler sieht, erhält dort ein kleines Präsent. So war es bisher üblich. „In diesem Jahr ist es aber so, dass nicht hinter jeder Zahl ein Gewinn steckt“, sagt Jens Hübner. Erhältlich sind die Likörfläschchen unter anderem im Nikol-Treff. Wer eine „Niete“ zieht, hat dann aber vielleicht an anderer Stelle Glück. Denn in Geschäften, deren Inhaber Mitglied der Werbegemeinschaft sind, werden zum Einkauf zusätzlich auch noch Frühblüher verteilt.

Der Osterhasentag startet am Sonntag ab 13 Uhr. Neben den geöffneten Geschäften stehen wie immer Schausteller auf dem Altmarkt, wo auch Essen und Trinken angeboten werden. Je nach Wetter haben Kinder auch die Möglichkeit, auf Ponys zu reiten.

