Aus Brache wird moderner Wohnblock

Rums. Mörtel und Mauerreste poltern die blaue Schuttrutsche nach unten in den Container. Aus dem Hausinneren ertönen zuerst Bohrlaute, dann wird wild gehämmert. Um diese Geräuschkulisse zu übertönen, muss sich der Bauleiter kräftig anstrengen, damit seine Kollegen die Anweisungen verstehen. Die hässlichen Häuser an der Rottwerndorfer Straße am Ortsausgang werden schöner. Gerade sanieren Fachleute den Block mit den Hauseingängen Nr. 133 bis 137. Hier entstehen insgesamt neun Vierraum-Wohnungen mit einer Größe von circa 100 Quadratmetern. Pro Quartier wird eine Kaltmiete von rund 620 Euro verlangt. Nach hinten raus haben die Wohnungen geräumige Balkons. Zwischen den Blöcken werden Parkplätze für die neuen Bewohner gebaut. Das Gelände zum Innenkarree ist größtenteils begrünt und soll Rasenfläche bleiben.

Eigentümer ist ein Privatinvestor aus Chemnitz, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Etwas offener gibt sich der Hausverwalter Steffen Hocke. Er rechnet damit, dass die Sanierung des Blocks im kommenden Frühjahr abgeschlossen wird. Für die Wohnungen gebe es schon zahlreiche Anfragen. „Viele sind aus Pirna. Aber auch Menschen aus dem Umland haben Interesse, ins Musikerviertel zu ziehen“, sagt Hocke. Die Sanierungsarbeiten laufen bisher unproblematisch. „Allerdings waren einige Quartiere bis zuletzt bewohnt und stark vermüllt. Wir mussten viel entsorgen“, berichtet der Hausverwalter.

Nachdem der Block mit den Nummern 133 bis 137 fertig saniert ist, will der Investor das nächste Haus an der Rottwerndorfer Straße mit den Eingängen 127 und 129 in Angriff nehmen. Außerdem gehören ihm noch zwei weitere Blöcke an der Straße. „Für diese Gebäude gibt es aber noch keinen konkreten Sanierungsplan“, sagt Steffen Hocke. Bereits seit 2014 engagiert sich der Unternehmer aus Chemnitz in dem Pirnaer Wohnviertel. In seinem Auftrag wurden die drei Häuser in der Joseph-Haydn-Straße sowie das langgestreckte Gebäude in der Bachstraße saniert und vermietet. Der Block an der Rottwerndorfer mit den Nummern 139 bis 143 ist gerade fertiggestellt und zu 80 Prozent vermietet.

Den Zugezogenen gefällt es. „Wir lebten bis vor Kurzem auf dem Sonnenstein, da stimmte dann aber das Wohnumfeld nicht mehr so, weshalb wir uns für einen Umzug ins Musikerviertel entschieden haben“, erklärt ein Rentner, der jetzt mit seiner Ehefrau in dem sanierten Block an der Rottwerndorfer Straße wohnt. Nur ein Problem habe das Paar. „Es gibt hier keine Einkaufsmöglichkeiten. Die nächsten größeren Geschäfte sind im Einkaufszentrum stadteinwärts an der Rottwerndorfer Straße. Das ist aber über einen Kilometer von unserem Wohnviertel entfernt“, meint die Ehefrau. Nicht nur die „Neuen“ sehen dieses Problem. Ebenso klagen die Alteingesessenen. „Was hier fehlt, sind Naheinkaufsmöglichkeiten. Wir haben zwar noch zwei Bäcker, aber früher war es mehr“, sagt Gottfried Bleihöfer, der seit vielen Jahren in dem Viertel wohnt. Noch bis 2011 gab es ein Lebensmittelgeschäft mit Poststelle auf der Dürerstraße. Der Laden zog aus. Auch im Erdgeschoss unter der Sparkassen-Filiale am Robert-Schumann-Platz kauft niemand mehr ein. Hier war früher ebenfalls ein Lebensmittelmarkt, erinnert sich Gottfried Bleihöfer. Er würde es begrüßen, wenn in die leeren Räume wieder ein Discounter einziehen würde.

Doch danach sieht es nicht aus, wie Henry Maiwald berichtet. Er ist Mitarbeiter der Firma For Service GmbH in Meißen, die die Immobilie am Schumann-Platz verwaltet. „Definitiv zieht kein Lebensmittelmarkt in das Gebäude ein“, erteilt Henry Maiwald jeglichen Hoffnungen der Anwohner eine Absage. Im Januar 2015 habe die Firma Konsum den Standort geprüft und verworfen.

Derzeit sei man mit einem anderen Interessenten im Gespräch. „Es geht in Richtung Pflege, aber die Sache ist noch nicht in trockenen Tüchern“, sagt Maiwald. Sollten die aktuellen Gespräche nicht zu einem Ergebnis führen, wolle man das Erdgeschoss zu Wohnungen ausbauen.

