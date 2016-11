Fußball Aus Asche wurde Kunst Der neue Kunstrasenplatz der TuS Weinböhla ist fertig. Zur Einweihung sahen 500 Zuschauer ein 4:1 gegen Coswig.

zurück Bild 1 von 2 weiter Jetzt kann es richtig losgehen: Der Kunstrasenplatz in Weinböhla ist pünktlich zum Winterhalbjahr fertig. © U. Büttner Jetzt kann es richtig losgehen: Der Kunstrasenplatz in Weinböhla ist pünktlich zum Winterhalbjahr fertig.

TuS-Präsident Tom Petters (links) und Bürgermeister Siegfried Zenker haben das Areal am Mittwoch mit dem traditionellen „Scherenschnitt“ frei.

Es ist vollbracht. Bei den Fußballern der Turn- und Sportgemeinschaft (TuS) Weinböhla sind die Zeiten von aufgeschlagenen Knien und Ellenbögen, von staubigen oder gar schlammigen Trainingsklamotten vorbei. Am Mittwoch wurde der neue Kunstrasenplatz von Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) und Vereinschef Tom Petters feierlich eingeweiht. Damit endeten vorerst die seit zehn Jahren andauernden Bemühungen des Vereins um die Modernisierung der Fußball-Anlage. Von nun an steht den über 300 Kickern des TuS nicht nur ein tolles Vereinshaus und ein gut bespielbarer Rasenplatz, sondern eben auch eine jederzeit nutzbare Trainingsstätte samt Flutlichtanlage zur Verfügung.

Von der ersten Planung des Umbaus bis zur Inbetriebnahme vergingen zweieinhalb Jahre. Zeit, in der unzählige Anträge und Gutachten erstellt wurden, Genehmigungen eingeholt werden mussten und Besprechungen stattfanden, wie TuS-Vorstand Petters berichtete. „All das stellte den Berliner Flughafen in den Schatten“, meinte Petters sehr zur Belustigung der rund 500 Gäste. Erst am 6. Juni dieses Jahres gab es schließlich die Fördermittelzusage durch den Freistaat Sachsen. Dass man es dennoch planmäßig bis zur Übergabe der neuen Trainingsstätte schaffte, ist ein Verdienst aller am Bau Beteiligter.

Rund 866 000 Euro hat der Umbau gekostet, wofür es rund 30 Prozent Fördermittel vom Freistaat gab. Immerhin galt es, den eher als Asche- statt als Hartplatz zu bezeichnenden bisherigen Trainingsuntergrund auf einer alten Schutthalde komplett zu erneuern. Eine Aufgabe mit vielen Unbekannten und Überraschungen. So wurden alte Spundwände freigelegt, die nicht entfernt werden durften. Damit wurde der Platz zweieinhalb Meter kleiner als geplant. Zudem drohte ein Hang abzurutschen, der außerplanmäßig mit Betonelementen gesichert werden musste.

Da der TuS Eigenmittel in Höhe von 146 000 Euro erbringen musste, war Erfindungsreichtum gefragt. Die Fußballer fassten selbst mit an, erwirtschafteten laut Zenker in vielen tausenden ehrenamtlichen Stunden Eigenleistungen in Höhe von 41 000 Euro. Zudem helfen sie über einen Sonderbeitrag von 36 Euro pro Jahr, die Darlehen über die restlichen rund 105 000 Euro abzusichern. Um den zu finanzierenden Beitrag so gering wie möglich zu halten, wurde eine Platzpatenschaft initiiert, in dem man symbolisch einen Anteil des Kunstrasenplatzes erwirbt. Bis Mittwochabend brachte die Aktion etwa 5 000 Euro. All das führte dazu, dass sie mit besonderem Stolz den neuen Grund betraten. Im Spiel zur Einweihung gegen den Ortsnachbarn Grün-Weiß Coswig gab es für die 1. Männermannschaft bei grauem Regenwetter einen 4:1-Sieg.

Wie wichtig der TuS und besonders die Fußballer für die Gemeinde sind, unterstrich Bürgermeister Zenker. „Wir sind sehr stolz auf die TuS. Der Platz ist ein Meilenstein in der sportlichen Entwicklung des Ortes. Ich zolle persönlich Respekt für diese Leistung“, sagte er zur feierlichen Einweihung. Die Vereinsförderung liege der Gemeinde sehr am Herzen. Besonders lobend erwähnte Zenker die Kinder- und Jugendarbeit der Fußball-Abteilung. Die kann nun auf hohem Niveau fortgeführt werden, nachdem laut Petters zuletzt wegen der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten mehrere Aufnahmeanträge nicht angenommen werden konnten. Auch freut sich der Bürgermeister, dass damit das gesamte Gelände erheblich aufgewertet wurde.

Die Gemeinde beteiligte sich mit 378 000 Euro an den Baumaßnahmen für den Platz und steckte noch einmal 125 000 Euro in die Verkehrsanbindung und die Schaffung der 42 Parkplätze. Die Fußballabteilung zahlt das auf ihre Weise zurück. Immerhin gibt sie rund 200 Kindern und Jugendlichen eine aktive Freizeitgestaltung. Und sorgt durch ihr abwechslungsreiches und leistungsorientiertes Sportangebot dafür, dass Kicker aus Weinböhla vielleicht eines Tages zu Spielen in der Bundesliga auflaufen. Immerhin schaffte es die TuS bereits, fünf E-Jugend-Talente in die Leistungszentren von Dynamo Dresden (vier) und RB Leipzig (eins) zu delegieren. Großes Ziel der TuS-Fußballer aber bleibt, viele Eigengewächse für die eigene Männermannschaft auszubilden. „Damit würden wir uns von vielen anderen Vereinen aus der Region abheben, die sich mit zusammengeholten Spielern verstärken“, sagt TuS-Vorstand Petters.

Spielausschussvorsitzender des Kreisfußballverbandes Bernd Lipinski nutzte die Gelegenheit, Petters, Lothar Kaden und Reiner Dick mit der Ehrennadel des Verbandes in Silber zu ehren.

zur Startseite