Aus Angst vor der Polizei: Cliptütchen verschluckt Protestierer fällt in Görlitz Teleskopschlagstock aus der Tasche.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Eine Stunde vor Mitternacht haben am Montag verdeckt eingesetzte Bundespolizisten zwei polnische Männer auf dem Demianiplatz in Görlitz kontrolliert. Dabei fiel zunächst auf, dass einer der Männer eine Hand zur Faust ballte, um offenbar etwas zu verstecken. Wenngleich die Polizisten die Faust öffnen konnten, gelang es dem 23-Jährigen, ein Cliptütchen in den Mund zu stecken. Wie sich anschließend herausstellte, befand sich darin Crystal in unbekannter Menge. Zumindest einen Teil davon hatte der Tatverdächtige heruntergeschluckt. Er sei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt worden, teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Montag mit.

Dem 24-Jährigen, der lautstark gegen die Fesselung seines Kumpels protestierte, fiel plötzlich ein Teleskopschlagstock aus der Jacke. Weil das Führen dieses Schlagstockes grundsätzlich verboten ist, wurde dieser beschlagnahmt. Es folgte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. (szo)

