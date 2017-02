Aus Alt mach Neu Marion Wagner-Dee kommt seit zehn Jahren nach Weißwasser, um Lampenschirme zu restaurieren. Dis Nachfrage ist immer noch hoch.

Marion Wagner-Dee ist noch bis Sonnabend in Weißwasser. © Joachim Rehle

Etwa 50 Lampenschirme hat Marion Wagner-Dee in den vergangenen zwei Wochen in Weißwasser restauriert. Damit lässt auch im zehnten Jahr, in dem die Künstlerin die Stadt besucht, die Nachfrage nicht nach. Noch bis zu diesem Sonnabend bietet Marion Wagner-Dee ihr Handwerk in der Schmiedestraße 2 in Weißwasser an und hat bis dahin alle Hände voll zu tun. Wer seinen Lampenschirm reparieren lassen will, muss danach aber nicht bis zum nächsten Jahr warten, für das ein Besuch in Weißwasser bereits fest eingeplant ist. Zu Ostern ist Marion Wagner-Dee nämlich erneut in der Region – im Erlichthof in Rietschen.

