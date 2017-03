Auktion mit Madame Rosa Unter der Überschrift Kunst und Kind kommen 42 Werke von neun Künstlern in der historischen Sternwarte unter den Hammer.

Uta Davids startet am 25. März ihre Kunstauktion in der historischen Sternwarte in Pulsnitz. © Frank Sühnel

Eine Kunstauktion durchzuführen, dieser Wunsch schwebte Uta Davids schon lange vor. Aber keine ganz normale, wie sie häufig stattfindet. Sondern eine mit dem Augenmerk auf Kunst und Kinder. Es sind zwei Punkte, die sie dabei beabsichtigt. „Kinder haben oft ein ausgezeichnetes Gespür für Farbe und Form. Unterstützend wirken Kunstwerke, die dem jungen Menschen Ansporn sind – geschenkt oder gemeinsam mit dem Kind oder Enkelkind ausgesucht“, beschreibt Uta Davids die eine Intention.

Die andere ist es, den Kindern etwas von bleibendem Wert zu schenken. „Den 27. Teddy haben sie schon und vieles andere. Das Interesse daran erlischt. Aber ein Bild, das kann sehr lange bleiben und immer neu und anders wirken“, sagt die Pulsnitzer Puppenspielerin. Und es sei eine Wertanlage, gleich in zweifachem Sinn. „Es kann einerseits wertvoll werden im Finanziellen und andererseits stellt es einen bleibenden geistigen, künstlerischen und ideellen Wert dar, der ebenfalls mit der Zeit wachsen kann.“

Farbig, fantastisch, lebendig

Die Bilder der neun Künstler, die aus Dresden und der Region kommen, sind sehr geeignet, Kinder und Jugendliche anzusprechen und deren Fantasie anzuregen. Sie sind farbig, fantastisch und Lebendigkeit versprühend. Und vielleicht auch dazu bestimmt, den eigenen künstlerischen Gestaltungswillen zu wecken oder wieder zu erwecken. Welches Kind hat nicht mit Inbrunst gezeichnet und gemalt?

Die Auktion selbst wird am 25. März in der historischen Sternwarte stattfinden, da wo sonst Uta Davids ihre Puppen spielen lässt. Die Künstlerin wird in ihre Rolle als Madame Rosa schlüpfen und den Auktionshammer schwingen sowie die Aktion mit kleinen Beiträgen umrahmen und so für Unterhaltung sorgen. Im Anschluss kann noch die Sternwarte bei einem geführten Rundgang besichtigt werden.

Der Gedanke, eine Auktion durchzuführen, hatte Uta Davids schon lange. „Aus Neugierde war ich mal bei einer Auktion, eine sehr alte, sehr schöne Sammlung wurde versteigert. Das war interessant“, erzählt sie. Später war sie bei weiteren Auktionen und habe die besondere Atmosphäre überaus genossen. „Die möchte ich auch erreichen und möglichst intensivieren durch Madame Rosa als Auktionatorin“, beschreibt sie ihren Wunsch.

Kontakte knüpfen aus Kunstfesten

Durch ihre eigene künstlerische Arbeit kennt Uta Davids viele Künstler und über diese Verbindungen lernte sie immer mehr Kunstschaffende kennen. Bei Besuchen auf Kunstfesten konnte sie weitere Kontakte knüpfen. So war es kein Problem, die neun Maler für die Auktion zu gewinnen. Und am 9. September soll es sogar eine weitere Versteigerung geben. Wer die 42 Bilder, die Startpreise liegen zwischen 25 und 680 Euro, vorher ansehen möchte, kann das im Internet oder vor der Auktion bis zum 24. März täglich von 15 bis 18 Uhr in der Sternwarte. Dort werden sie ausgestellt sein. Und natürlich können Gebote auch per E-Mail bis zum 24. März abgegeben werden, wenn der Interessierte am Auktionstag verhindert ist.

Auktion Kunst und Kind am 25. März um 15 Uhr in der historischen Sternwarte Pulsnitz, Großröhrsdorfer Straße 27, 035955 73410,

Die für den 26. März angekündigte Premiere des Puppenspiels „Kasper und die Wassertonne“ wird auf August verschoben. Am 26. März, 16 Uhr, wird stattdessen eine Sternwartenführung für Kinder und Erwachsene durchgeführt. www.madame-rosa.de

zur Startseite