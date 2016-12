Augustusbrücke schon ab März für Autos gesperrt Straßenbahnen dürfen noch bis Juni rollen. Trotz des späteren Baubeginns sollen die Fördermittel des Landes fließen.

Dresdens mächtiges Bollwerk bekommt eine Verjüngungskur. © Sven Ellger

Dresdens traditionsreichste Brücke wird ab kommendem Jahr saniert. Bauverzug gibt es jedoch bereits bei den ersten Vorarbeiten an der Augustusbrücke. Der Neubau der Treppe am Narrenhäusel hat über ein Jahr länger gedauert als geplant. Die Sanierung des Pegelhauses neben dem Altstädter Anschluss sollte im September beendet sein. Wegen des hohen Aufwands können die Arbeiten erst in diesem Monat beendet werden, erklärt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Zum Problem wird das nicht. Denn die Sanierung der Brücke ist noch nicht genehmigt.



Die neue Augustusbrücke zurück 1 von 8 weiter Der Sperrplan: Nur Krankenwagen, Feuerwehr und Taxen dürfen fahren Die Augustusbrücke wird für Kraftfahrzeuge gesperrt. Und das bereits beim Bau ab Frühjahr 2017. Der soll zwei Jahre dauern. „Nur Rettungsfahrzeuge, Stadtrundfahrten, der Öffentliche Personennahverkehr und Taxen dürfen die Brücke künftig noch nutzen“, erklärt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Ausnahmen gibt es nur, wenn Nachbarbrücken gesperrt werden müssen, oder bei Hochwasser. „Problematisch wird es für Reisebusse“, nennt er einen heiklen Punkt. Zwar spricht sich der Tourismusverband für eine Ausnahme für sie aus. Doch bei ihnen handelt es sich nicht um Linienverkehr. „Dafür haben wir einfach keine Lösung.“ Die Konsequenz: Mehr Verkehr auf benachbarten Innenstadtbrücken Koettnitz hält die Sperrung für vertretbar und erwartet keine größeren Probleme. Derzeit nutzen etwa 6200 Kfz täglich die Brücke. „Die Anzahl ist verhältnismäßig gering. Deshalb kann sich der Verkehr gut auf andere Brücken verteilen.“ Die Stadt hat untersucht, wie sich der Verkehr bis 2030 entwickelt. Danach würden sich 70 Prozent des Verkehrs auf die angrenzenden innerstädtischen Brücken verlagern. Am stärksten würde dabei die Marienbrücke mit einem täglichen Zuwachs von 1700 Autos belastet. Allerdings wird es auch starke Verkehrsentlastungen am Altstädter Anschluss der Augustusbrücke geben. Das betrifft den Theaterplatz in Richtung Terrassenufer und die Sophienstraße zum Postplatz. Die Passage: Genügend Platz für Fußgänger und Radfahrer Für Fußgänger und Radfahrer wird die Augustusbrücke zur komfortablen Passage. Erhalten bleiben die beiden jeweils 3,50 Meter breiten Gehwege. Wesentlich mehr Platz erhalten die Radler am Rand der Fahrbahn. Insgesamt ist jeder Radweg 2,25 Meter breit. Immerhin nutzen in den Hauptzeiten laut jüngsten Zählungen täglich bis zu 7400 Fußgänger und bis zu 5300 Radfahrer die Brücke. Der Test: Am Altstädter Brückenende wird bereits Pflasterbelag überprüft Auf den Gehwegen werden die alten Granitplatten ausgebaut, falls nötig zugeschnitten und wieder eingebaut. Radler sollen eine komfortable Oberfläche erhalten. Dafür wird das jetzige Kopfsteinpflaster nach dem Ausbau glattgeschnitten. Falls nötig, wird auch neues Pflaster eingebaut. Einen fünf Meter langen Teststreifen mit diesem Material gibt es bereits über dem dritten Bogen auf der elbabwärts liegenden Altstädter Seite. Bisher gebe es keine negativen Stimmen dazu. „In der Mitte werden die Gleise mit Katzenköpfen eingepflastert“, erläutert Koettnitz. Über die 6,50 Meter breite Trasse fahren auch Rettungsfahrzeuge und Rundfahrtbusse. Die Gefahrenstelle: Kreuzung am Theaterplatz soll sicherer werden Deutlich sicherer wird die Kreuzung Sophienstraße/Theaterplatz. Zwischen Italienischem Dörfchen und Augustusbrücke ist ein breiterer Fußweg geplant. Die Stadtrundfahrt-Haltestelle wird ein Stück westlich verlegt und nur noch für kurze Ein- und Ausstiege genutzt. Verbessert wird der spitzwinklige Abzweig in Richtung Terrassenufer. Er wird eingeengt und im 90-Grad-Winkel angelegt, erklärt Koettnitz. Außerdem entstehen Fußgängerquerungen. Die Beleuchtung: LED-Lampen sorgen für besseres Licht Die Straßenleuchten entstehen nach dem Vorbild der alten. Neu errichtet werden die Betonmasten. „Die historischen Doppelarmmasten werden aufgearbeitet“, nennt der Amtschef den nächsten Punkt. Ist das nicht möglich, sind für die Alugussträger noch die alten Gießformen vorhanden. In die Opalglaskugeln werden LED-Leuchten eingebaut. „Bei einem Test hatte sich herausgestellt, dass LED-Technik mit Klarglaskugeln für die Brücke nicht geeignet ist“, sagt Koettnitz. Die Illumination: Dezente Strahler beleuchten die Stirnseiten „Die künftige Illumination der Brücke ist mehrfach getestet worden“, verweist Koettnitz auf die Vorgeschichte. Letztlich entschieden sich die Fachleute für eine Variante. Bei der werden die Stirnseiten mit den Konsolsteinen von LED-Scheinwerfern an den Pfeilerköpfen dezent angestrahlt. Die warmweißen Leuchten sind so ausgerichtet, dass die Brückenunterseite nicht zu viel beleuchtet wird. Sonst würden Fledermäuse oder Insekten angezogen. Die Straßenbahn: Moderne Wagen rollen über breitere Trasse Drei Straßenbahnlinien nutzen die Elbquerung insgesamt im Drei-Minuten-Takt. Damit ist sie die vom Nahverkehr am stärksten befahrene Brücke in ganz Dresden. „Der Gleisachsabstand wird auf drei Meter erweitert“, sagt Koettnitz. Damit können Stadtbahnwagen mit breiteren Wagenkästen eingesetzt werden. Die ersten derartigen Fahrzeuge sollen bis 2020 geliefert werden. Auf der Marien-, der Carola-, der Albertbrücke und vielen anderen Straßen sind die Gleise so verlegt.

Bauphasen der Brückensanierung zurück 1 von 7 weiter Der Start: Fußgänger und Radfahrer müssen über kleine Behelfsbrücke Die ersten Arbeiten beginnen im Frühjahr 2017, erklärt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Dann wird die Elbquerung für Kraftfahrzeuge komplett gesperrt. Der erste Bogen überm Terrassenufer ist so stark geschädigt, dass er abgerissen werden muss. Das wird im Sommer geschehen. Damit Fußgänger und Radfahrer dort weiter über die Elbe kommen, wird eine fünf Meter hohe Behelfsbrücke aus Stahlfachwerk gebaut. Sie beginnt an der Aussichtsplattform über dem Pegelhäuschen und überspannt auf 19 Metern Länge das Terrassenufer. Dann zweigt sie rechtwinklig ab und schließt hinterm abgebrochenen ersten Bogen wieder an die Augustusbrücke an. Über die kommen Passanten dann in Richtung Neustadt. Das provisorische Bauwerk wird über ein Jahr stehen, bis der neu gebaute erste Bogen fertig ist. Die Vollsperrung: Straßenbahnen weichen über Nachbarbrücken aus Ab Frühjahr müssen sich die Straßenbahnfahrgäste auf Umleitungen einstellen. „Dann werden auch die Straßenbahnen umgeleitet“, kündigt der Amtschef an. Die Linie 4 fährt über die Marienbrücke zum Postplatz, die 8 und die 9 über die Carolabrücke zum Pirnaischen Platz. Die Bauzufahrt: Radler teilen sich Elberadweg mit Baufahrzeugen Einschränkungen gibt es auch auf dem rechtselbischen Radweg. Direkt neben der Albertbrücke beginnt die Baustellenzufahrt am Rosa-Luxemburg-Platz. Vorbei am Königsufer fahren die Transporter dann zu den Lagerplätzen am Fuße der Augustusbrücke, die auf den Flächen zwischen Radweg und Elbe angelegt werden. Radfahrer und Baufahrzeuge müssen sich während der Bauzeit den etwa einen Kilometer langen Abschnitt des Elberadwegs teilen. „Das dürfte aber kein Problem sein“, sagt Koettnitz. „Denn der Weg ist mehr als fünf Meter breit.“ Die Brückensanierung: Über den Bögen wird am Anfang alles weggebaggert Die Sanierung verläuft ähnlich wie bei der Albertbrücke. Zum Auftakt wird das Pflaster abgetragen. Danach kommen die Bagger zum Zuge, die das Füllmaterial bis auf die Oberseiten der Brückenbögen freilegen, erklärt Koettnitz. Dabei müssen auch alte Leitungen entfernt werden. „Später wird dort wieder Füllbeton eingebaut“, so der Amtschef. Für die Straßenbahntrasse errichten die Bauleute eine sogenannte feste Fahrbahn. Dabei liegen die Gleise in einer stabilen Betonkonstruktion. Die Dresdner Verkehrsbetriebe gehen davon aus, dass eine derartige Trasse 60 Jahre hält. Letztlich wird die Oberfläche noch gepflastert – auf den Radwegen mit glatt geschnittenen Steinen, neben den Gleisen mit den sogenannten Katzenköpfen. Der Treppen-Naubau: Fast zwei Jahre hat er gedauert Die Treppe am Narrenhäusel war schon lange desolat, doch das Juni-Hochwasser 2013 gab ihm den Rest. Deshalb konnte die Stadt mit 1,3 Millionen Euro Fluthilfemitteln mit den Arbeiten im November 2014 beginnen. Dabei wurden auch die Stützwand hinter der Treppe und die tragende Platte unter dem benachbarten Brückenfußweg komplett erneuert. Die Fertigstellung der Treppe war ursprünglich für Juli 2015 geplant. Der Bau hatte aber sich verzögert. Einerseits war der Abbruch schwierig. Andererseits hatte die beauftragte Firma zu wenige Leute eingesetzt. Deshalb wurde ihr der Auftrag im Sommer 2015 entzogen und ein anderes Unternehmen engagiert. Beim Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober konnten die Besucher über die neue Treppe zum Königsufer gehen. Die Absturzsicherung: Ein Meter hohe Brüstungen werden wieder eingebaut Schon seit Jahren gibt es erhebliche Probleme bei den Sandsteinbrüstungen, die nicht mehr die nötige Standsicherheit haben. 2008 mussten die ersten Aussichtsplattformen gesperrt werden. Im März 2015 waren Risse in Brüstungen überm zweiten Pfeiler neben dem Terrassenufer entdeckt worden. Sie mussten abgebaut werden. Danach wurden im April und Mai dieses Jahres weitere Sicherungsarbeiten nötig. Auf der gegenüberliegenden Brückenseite waren absturzgefährdete Bauteile entdeckt worden. Dort wurden Stahlnetze, die bei der Felssicherung üblich sind, montiert. Bei der Sanierung werden die Brüstungen komplett abgebaut, so Koettnitz. Jeder Stein wird vorher dreidimensional genau erfasst. „Die Höhe von einem Meter kann so bleiben, da die Sandsteinbrüstungen auch sehr breit sind“, erläutert er. Die Steine werden später wieder eingebaut, kaputte aber repariert oder ersetzt. Das Finale: Bis Frühjahr 2019 sollen alle Arbeiten beendet sein „Wir gehen von einer Bauzeit von zwei Jahren aus“, sagt Koettnitz. Das hänge allerdings auch vom Wetter ab und ob Hochwasser zu einem Baustopp zwingt.

Der Baustart: Alles hängt jetzt von der Landesdirektion ab

Die Stadt steht in den Startlöchern. Die Finanzierung ist klar und der Bauantrag längst eingereicht. Aber erst wenn die Landesdirektion Sachsen (LDS) die sogenannte Planfeststellung bestätigt hat, können die Aufträge vergeben werden. Die Behörde habe derzeit viele Projekte aus Ostsachsen zu bearbeiten. Deshalb gibt es Engpässe, erläutert Koettnitz. Er habe sich mit dem zuständigen LDS-Referatsleiter verständigt und hofft, dass die Sanierung im März beginnen kann. Sie soll zwei Jahre dauern. Größere Schwierigkeiten bei dem Genehmigungsverfahren sieht Koettnitz nicht.



Die Sperrung: Gleich zum Baubeginn ist die Straße dicht



Können die Arbeiten im März beginnen, gibt es sofort Einschränkungen. Die Straße wird für Kraftfahrzeuge gesperrt, kündigt Koettnitz an. Dann können unter anderem Fußwegplatten oder Sandstein-Brüstungen abgebaut werden. Während der Bauzeit soll eine fünf Meter breite Passage für Fußgänger und Radfahrer gesichert werden. Deshalb muss am Anfang eine kleine Behelfsbrücke neben dem ersten Brückenbogen übers Terrassenufer gebaut werden. Er ist so marode, dass er abgerissen werden muss. Beginnt der Bau im März, soll die kleine Brücke im Mai fertig werden.

Nach der Sanierung bleibt die Brücke für Autos gesperrt. Nach jüngsten Zählungen nutzen sie etwa 6200 Kfz täglich. Sie müssen auf die Nachbarbrücken ausweichen. Ausnahmen gibt es künftig nur für Rettungsfahrzeuge, Stadtrundfahrten und Taxen. Für Fußgänger und Radfahrer wird sie zur komfortablen Passage. Erhalten bleiben die breiten Gehwege. Wesentlich mehr Platz erhalten die Radler am Rand der Fahrbahn. Insgesamt ist jeder Radweg 2,25 Meter breit. Immerhin nutzen in den Hauptzeiten täglich bis zu 7400 Fußgänger und bis zu 5300 Radfahrer die Brücke.







Der Nahverkehr: Straßenbahnen fahren über die Nachbarbrücken

Straßenbahnen können aber noch bis Juni rollen, kündigt Koettnitz an. Sie werden auch nach einer 14-monatigen Sperrung zuerst wieder rollen können. Straßenbahnen fahren über die Standard-Umleitungen, erklärt Falk Lösch, Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Bei der Linie 4 führt sie vom Postplatz zur Marienbrücke. Bei der 8 und 9 vom Pirnaischen Platz über die Carolabrücke. Er sieht darin aber kein großes Problem. „Nur die Anbindungen am Neustädter Markt werden etwas ausgedünnt. Dorthin biegt nach der Carolabrücke nur noch die Linie 9 ab und fährt im Zehn-Minuten-Takt. Also müssen einige Fahrgäste, die dorthin wollen, umsteigen.







Die Finanzierung: Ohne Fördermittel würde nichts gehen

Die Juniflut 2013 war für die Stadt zumindest in einem Punkt ein Glücksfall. Die 2010 gebaute Augustusbrücke ist schon seit vielen Jahren marode. Doch der Stadt fehlte das Geld. Das Hochwasser hatte dem Bauwerk weiter zugesetzt. Deshalb sind rund 17,9 Millionen Euro Fluthilfemittel bestätigt. Damit hat die Stadt einen Großteil der nötigen Gelder. Deren Auszahlung ist aber befristet. „Wir haben damit jedoch keine Probleme“, versichert Koettnitz. Bei solchen Projekten mit aufwendigen Planungsverfahren wie der Augustusbrücke gebe es Ausnahmeregelungen.

Die Stadt muss rund 23 Millionen Euro investieren. Da sie noch drei Millionen Straßenbau-Fördermittel bekommt, müssen nur 2,1 Millionen Euro aus der Rathauskasse beigesteuert werden.

zur Startseite